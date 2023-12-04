美股早段全線向下　比特幣企穩41500美元

市場逐漸消化美國明年減息機會增加，美股全線低開，道指曾跌108點，報36,136點；標指曾跌28點，報4,566點；以科技股為主的納指曾跌134點，報14,170點。港股夜期跌13點，報16,729點，高水83點。

另外，資金重回加密貨幣市場，交易平台CoinMarketCap數據顯示，「一哥」比特幣重回4萬美元關，現報每枚41,561美元，過去24小時累升4.93%。

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜(Michael Wilson)預告，美股本月「收爐」前市況波動，連債市亦有跌宕。屢次唱淡美股的他對標指明年年底的目標為4,500點，比上周五收市低約2%。

不過，他表示，投資者今年多次炒作美國聯儲局貨幣政策轉向，但這次基於宏觀經濟依然健康，展現出最多的支持；若事態如是發展，對股市將會最好。

今年科企瘦身消息頻出，串流音樂平台Spotify敲定今年第3次兼最大的裁員行動，計劃裁掉約1,500人，大約是目前人手的17%，消息刺激股價早段曾漲11%。

Spotify今年第3季罕有地錄得盈利，全年用戶增長亦有望破頂超過一億戶，惟行政總裁埃克當時仍不諱言開支太大。他對本次裁員的解釋為「仍有太多人從事支援……而非有效向機遇作出貢獻」，暗示冗員仍多；又直言「經濟增長已大幅減慢，資金成本亦變貴……Spotify不能獨善其身。

太空旅遊公司Virgin Galactic早前亦宣布裁員，並於明年起暫停商業飛行18個月，周一再因為英國富豪布蘭森(Richard Branson)表示不會向其進一步投資，股價一度暴瀉13%。