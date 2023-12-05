東方日報B1：恒大命不該絕 清盤案延至下月
2023年12月05日 00:05
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恒大一方在庭上交出新的重組計劃大綱，現正尋求債權人支持。
中國恒大(03333)遭入稟清盤一案峰迴路轉，周一在高等法院召開的清盤呈請聆訊原本已是「最後一次押後」，詎料呈請一方甫開庭表明收到指示，不打算反對恒大申請延期，變相為恒大留下一絲喘息空間。法官遂應恒大一方的要求，把案件延期至2024年1月29日再訊。
須注意的是，今次恒大的清盤呈請案，跟其龐大的離岸債無關，涉及的財務義務金額亦不過8.625億元，源於前年初為旗下房車寶引入股東，而去年6月發起本次清盤呈請的乃其中一名股東、於太平洋島國薩摩亞註冊成立的投資控股公司佳盛環球，其保證人為連浩民，即現年31歲的HKE Holdings(01726)主席。
案件周一上午在高院作提訊，呈請方開首表明不反對恒大申請押後清盤聆訊後，恒大一方亦指收到有關指示，相信雙方一直在進行談判，故申請把聆訊延期押後5周。
恒大一方在庭上交出一份新的重組計劃大綱，對債權人的分類與原來計劃相若，A組及C組涉及本金額分別為約140億美元及129億美元；計劃打算把這些欠款轉為恒大系3家在港上市公司的股份，分別是中國恒大、恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)；計劃亦涉及透過「憑證」(Certificates)來償債，這些憑證既不是股份或債券，而是分配某些資產的權利：當資產出售時，便會把有關資產所得款項向債權人分配。
負責審理這單案件的法官陳靜芬反問恒大一方，如何在幾周內取得債權人的同意，因為公司此前未取得足夠債權人的支持，尤其是C組。恒大一方稱，「We will try(我們會嘗試)」，尋求兩組債權人的同意，方案還有微調空間。
代表恒大持有人特別團體顧問(AHG)的投行美馳(Moelis)及凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)負責人在庭外表示，對佳盛環球突然不提出讓恒大清盤感到意外，不清楚原因，本來他們也以為恒大周一就被清盤，但坦言若果下次聆訊時A組及C組債權人不能雙雙達致實質性的協議，恐怕也會被清盤，因此他並不感到鬆一口氣。他們續指，現在恒大多了點時間重新思考債務重組方案，但尚未與其接觸，惟未有透露重組方案的細節。
現在佳盛方面改變了立場，不再逼迫恒大清盤，債權人會否取而代之？他們表示，債權人未有指示，但若下次聆訊時仍毫無寸進，答案應該「會」，強調會為債權人做正確的事。
恒大還沒有就新方案發正式公告，FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗相信，債權人小組與恒大在重組方案的矛盾，在於前者無法取得恒大系公司的所有股權，估計若由債權人申請清盤，回收價值大概在2至3%，重組方案的回收價值甚至更低。他坦言，AHG組成多為對沖基金及不良債務投資者，希望尋求短期最大利益。
恒大股價周一曾飆28%至全日高位0.29元，收報0.26元，升9.24%；恒大汽車收報0.31元，升6.89%；恒大物業則跌6%，收報0.47元。內媒引述天眼查資料顯示，恒大旗下恒大地產近日發生工商變更，趙長龍卸任董事長，由梁偉康接任，而趙長龍仍為恒大地產法定代表人及總經理。
至於遭沽空機構GMT狙擊，恒大周一早上發公告指，注意到有關指公司從未盈利過的報告，澄清該沽空報告並無實際依據，公司稍後會對該報告的內容作進一步澄清。
案件編號：HCCW 220/2022