東方日報B1：恒大命不該絕　清盤案延至下月

案件周一上午在高院作提訊，呈請方開首表明不反對恒大申請押後清盤聆訊後，恒大一方亦指收到有關指示，相信雙方一直在進行談判，故申請把聆訊延期押後5周。

負責審理這單案件的法官陳靜芬反問恒大一方，如何在幾周內取得債權人的同意，因為公司此前未取得足夠債權人的支持，尤其是C組。恒大一方稱，「We will try(我們會嘗試)」，尋求兩組債權人的同意，方案還有微調空間。

代表恒大持有人特別團體顧問(AHG)的投行美馳(Moelis)及凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)負責人在庭外表示，對佳盛環球突然不提出讓恒大清盤感到意外，不清楚原因，本來他們也以為恒大周一就被清盤，但坦言若果下次聆訊時A組及C組債權人不能雙雙達致實質性的協議，恐怕也會被清盤，因此他並不感到鬆一口氣。他們續指，現在恒大多了點時間重新思考債務重組方案，但尚未與其接觸，惟未有透露重組方案的細節。

現在佳盛方面改變了立場，不再逼迫恒大清盤，債權人會否取而代之？他們表示，債權人未有指示，但若下次聆訊時仍毫無寸進，答案應該「會」，強調會為債權人做正確的事。

恒大還沒有就新方案發正式公告，FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗相信，債權人小組與恒大在重組方案的矛盾，在於前者無法取得恒大系公司的所有股權，估計若由債權人申請清盤，回收價值大概在2至3%，重組方案的回收價值甚至更低。他坦言，AHG組成多為對沖基金及不良債務投資者，希望尋求短期最大利益。

恒大股價周一曾飆28%至全日高位0.29元，收報0.26元，升9.24%；恒大汽車收報0.31元，升6.89%；恒大物業則跌6%，收報0.47元。內媒引述天眼查資料顯示，恒大旗下恒大地產近日發生工商變更，趙長龍卸任董事長，由梁偉康接任，而趙長龍仍為恒大地產法定代表人及總經理。

至於遭沽空機構GMT狙擊，恒大周一早上發公告指，注意到有關指公司從未盈利過的報告，澄清該沽空報告並無實際依據，公司稍後會對該報告的內容作進一步澄清。

案件編號：HCCW 220/2022