【東方日報產評】黃金加密幣亂舞　山雨欲來令人惱

自中美元首會面過後，兩國關係未有明顯改善。相反，美國商務部長雷蒙多近日更表明，中國並非朋友，而是美國歷來最大的威脅，並呼籲必須阻止中國獲得半導體及先進技術；美國兩大投資銀行則明言國家利益行先中國利益；美國盟友歐洲、日本亦加緊唱淡中國投資，總之就是全方位圍堵中國！近日國際黃金市場和加密貨幣市場急升，空穴來風，看來部分資金既擔心中美博弈升級，亦憂慮美國貨幣政策逆轉引來動盪，選擇流入非美資產避險，得提防環球金融危機山雨欲來！

各主要經濟體的通脹已相對受控，在加息效應壓抑投資和不利消息下，經濟下行壓力愈來愈大，故不少央行選擇暫停加息觀察情況，而明年迎來減息周期的機會率亦大大提升。

過去兩年美國靠激進加息吸引全球資金流向美元資產，美國股市和樓市保持興旺，加上美國人因疫情而累積的儲蓄效應持續支持消費市道，致美國經濟得以在高息環境下維持增長。不過，隨着高儲效應淡化，且高息對企業的盈利影響陸續浮現，美國股樓開始高處不勝寒，更嚴峻是中美經濟朝脫鈎發展，一向在海外大賺中國人錢的美國巨企，正面臨盈利斷鏈的危機，美國最大型的智能手機商蘋果公司及美國晶片設計巨頭英偉達都好可能是輸家。在展望明年美企盈利難維持高增長甚至倒退下，美股估值非但難更上一層樓，更有機會在貨幣政策逆轉帶來令資金流出下，加速調整。

相對於美國資產的高估值，全球第二大經濟體的中國資產價值正處低潮，因此明年最可能出現的景象乃資金流出美國，其中一個目的地是估值吸引的中國。為了阻止這情況出現，美國一方面限制美國資金投資中國，另一方面聯同盟友高唱中國投資風險，並積極吹捧亞洲另一大國印度，昨日印度股市又創新高。可以預期，在明年美國大選年，拜登政府將大打中國牌，在科技和金融兩方面包抄中國。

今年以來一直偏軟的金價，近期連日爆升，並創歷史新高。同時，向被喻為「數碼黃金」的加密貨幣比特幣價格亦突破每枚4萬美元大關，創近20個月新高。這兩者有一個共同點，就是被市場視為美元以外的避險資產。事實上，全球去美元化沒有停止過，主要央行持續增持實物黃金儲備，在雙邊經貿往來增加本幣結算交易，就連「虛擬」但供應有限且具透明度的比特幣都被視為避險之選，主要是出於對美元金融體系的不安。時值年底，資金提早作明年投資部署之際，眼前金融市場的現象絕對叫投資者「驚心」！

是福不是禍，是禍避不過！由數十載美元金融霸權動搖而衍生出的變化，將會是一場極端的金融動盪，而中美博弈愈是激烈，只會愈加快這進程，皆因美國成為世界經濟的問題製造者，美國為保一國霸權，卻與全球利益為敵，只會促使更多經濟體思考如何擺脫美元體系，降低被制裁的風險，以保障自身利益，投資者得警惕地緣政治風險隨時急升，以多元部署來爭取實現保值的目標。