m18講場：瑞幸泰不幸　侵權案敗訴

過往不時聽到有內地山寨品牌，喺內地反告正版侵權而獲得勝訴嘅荒謬故事。冇諗到最近風水輪流轉，不過舞台換咗去泰國，受害者變咗做內地最大連鎖咖啡店瑞幸。

話說瑞幸都未拓展到泰國，但當地居然出現英文名同為「Luckin Coffee」嘅「分店」，仲要大家都用鹿頭鹿角做商標，分別只係中國瑞幸鹿頭望右，泰國嘅就向左。擺明對方係冒牌山寨店的嫌疑甚大啦，瑞幸一怒之下向當地法院提告，不過泰國知識財產權及國際貿易中央法庭上個禮拜五就判瑞幸敗訴。

抄得咁足，點解告唔入呢？聽講呢間泰國Luckin Coffee母公司係泰國皇家50R集團，一聽個名就知猛料，話有泰國皇室同軍方撐腰，喺當地經營餐飲、房地產、旅遊、零售、新能源等多項業務。咁皇家50R集團一早喺泰國商業部商業發展廳註冊晒啲Luckin Coffee品牌商標，今年3月開業，依家已有18間分店。網傳第一間分店個店長仲要係中國人，真係「泰」過分、「泰」可惡啦。

呢啲搶先正版註冊商標嘅手法，係咪好熟口熟面呢？皆因內地以前經常有發生，不過絲絲都唔喺度細數啦。暫時瑞幸都未有進一步行動，惟有叫大家出國玩時小心啲，唔好受騙啦。