凱基亞洲：金價有望受惠債息回落

11月初，美國聯儲局維持暫停加息，隨後美國的CPI、PPI等顯示通脹出現放緩，加上聯儲局發表的「褐皮書」顯示美國經濟或現有進一步冷卻的迹象。雖然聯儲局並未有放出減息的言論，但市場已憧憬當局加息周期完結，市場預期明年轉向減息的力度有所增強。現時，美國10年期國債孳息率已回落至約4.23%，是今年8月時的水平。市場投資氣氛有所改善，利好股市債市雙雙在11月創下亮麗的升幅。

受惠的除了整體股市及債市之外，長年期國債孳息率回落，也有利黃金及其相關資產。較早前，金價曾一度升穿2,100美元，創下歷史新高，執筆之時稍為回落至2,087美元左右，現水平仍高於上周五及之前的所有時期。

由於「金礦股」涉及開採、勘查等，公司持有的黃金及其成本價各有不同，而且和其他股票一樣，公司估值受市況、債息等因素影響。如果市況向好，金礦股的升幅或有望跑贏黃金，相反，若果市況受壓，即使金價上升，金礦股的升勢也可能受限。

凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)