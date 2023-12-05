凱基亞洲：金價有望受惠債息回落
2023年12月05日 05:00
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（Getty Images圖片）
11月初，美國聯儲局維持暫停加息，隨後美國的CPI、PPI等顯示通脹出現放緩，加上聯儲局發表的「褐皮書」顯示美國經濟或現有進一步冷卻的迹象。雖然聯儲局並未有放出減息的言論，但市場已憧憬當局加息周期完結，市場預期明年轉向減息的力度有所增強。現時，美國10年期國債孳息率已回落至約4.23%，是今年8月時的水平。市場投資氣氛有所改善，利好股市債市雙雙在11月創下亮麗的升幅。
受惠的除了整體股市及債市之外，長年期國債孳息率回落，也有利黃金及其相關資產。較早前，金價曾一度升穿2,100美元，創下歷史新高，執筆之時稍為回落至2,087美元左右，現水平仍高於上周五及之前的所有時期。
實金以外，和黃金相關的資產主要可分成3大類：黃金ETF、金礦股及黃金基金。黃金ETF一般追蹤黃金的價格，以SPDR黃金ETF(02840)為例，滾動一年的追蹤誤差(Rolling1-Year Tracking Error)只有0.06%，算是頗為貼近金價的走勢。
除了黃金以外，一些從事黃金勘查及開發的「金礦股」也是金價上升的潛在受惠者，在香港上市的金礦股例子，有紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)等。如果投資者不想承受個別企業的風險，也可留意一下環球黃金基金，此類基金分散配置在環球各地的金礦股，持倉數量一般在25隻以上，香港證監會認可的零售基金中的例子有「晉達環球黃金基金」、「貝萊德世界黃金基金」。值得留意的是，香港的零售黃金基金一般不直接大量持有黃金(而是金礦公司)，這一點是非常重要的分別。
由於「金礦股」涉及開採、勘查等，公司持有的黃金及其成本價各有不同，而且和其他股票一樣，公司估值受市況、債息等因素影響。如果市況向好，金礦股的升幅或有望跑贏黃金，相反，若果市況受壓，即使金價上升，金礦股的升勢也可能受限。
凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)