林嘉麒：港股彈唔起　勿浪費彈藥

港股近日持續創年內新低，走勢上與外圍南轅北轍。究竟港股發生了甚麼事？大環境市場認為，對美國息口見頂愈來愈樂觀，市場人士更盤算美國何時減息，投資者認為美國通脹已受控。奇怪的是，上周聯儲局主席鮑威爾發表了言論，卻未能動搖市場的睇法。鮑威爾重申將致力於保持緊縮政策，直至通脹走上2%的軌道，現在猜測政策何時放鬆還為時過早。

鮑威爾更說，如果時機合適，聯儲局準備進一步收緊貨幣政策。聯邦公開市場委員會將「謹慎行事」，緊縮不足和過度緊縮的風險已經變得更加平衡，經濟前景不確定性「異常的高」。在此言論後，美國利率期貨顯示，交易員對於明年減息預期是有降溫，但幅度上不大。

押注美降息 道指破頂

有媒體評論稱，聯儲局加息可能已經結束，只是官員們還不肯明確承認。再者，被視為長期「鷹」派的聯儲局理事沃勒上周曾經暗示，如果通脹繼續紓緩，未來幾個月將降息。因此，直至昨日下午為止，預期12月及明年1月利率不變的機率維持在分別約97%及86%的水平，而明年3月利率下調0.25厘的機率仍然超過一半，有53%的可能，而5月再減0.25厘的機率仍有38%。

上周美國個人消費開支(PCE)物價指數低於預期，強化了市場了通脹可控及息口見頂的信心，而本周美國將公布非農就業數據。上周五道指率先破頂，納指及標普500指數緊隨其後，繼續挑戰前頂，相信在今年最後一個月的交易時間內，投資者對股市信心依然旺盛。

債息持續回落，資金風險胃納理應增加，對高價值股份更有利，奈何港股繼續表現疲弱。恒生指數11月跌70點，上周埋單跌729點，按月看再次出現先高後低的走勢，在失守16,879點後，恒指繼續尋低向去年11月的低位進發。

港重磅股洗倉式下跌

既然市場先生作了表態，作為散戶應該隨波逐流，順勢而行，切勿螳臂當車。最怕是盲目以各種原因說服自己入市，例如說市盈率已到歷史低位(最近恒指每股盈利預測再被下調，估值貴了點，恒指又可以再跌)，大家反而要認清事實，現時勢不在港股，並不是入場投資的時機，買完止蝕又止蝕何苦呢！

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)