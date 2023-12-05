廖嘉豪：標普500指數每股盈利料可走高

美國聯儲局主席鮑威爾上周五表示，貨幣政策已進入限制性領域，開始令經濟承壓。雖然言論令美股、美債價格上升，但亦觸發部分市場人士擔心美國經濟會否在2024年陷入衰退，從而影響美股前景。花旗分析員認為即使美國明年衰退，美股基本面都不會像最近衰退般顯著惡化。目前較高的每股盈利水平有助控制指數回調空間，或為投資者製造入市機會。

1990/1991年的經濟衰退情況仍有參考價值。1990/1991年美國實質GDP在1991年3月觸底，按年倒退1.0%，而美股在1990年第三季前後的拋售潮下跌近20%，但在隨後兩個季度反彈約25%，意味標普500指數在150個交易日內完全收復跌幅。2015/2016年間美國實質GDP在2016年6月觸底，按年倒退1.5%，標普500指數則在2015年底/2016年初下跌13%，但之後在2016年4月已收復失地，標普500指數在2015年/2016年經濟衰退期間僅經歷116個交易日便收復全部跌幅。而目前利好2024年美股表現的關鍵區別在於，標普500指數當時正步入每股盈利衰退，而非像目前般正擺脫盈利衰退環境。

目前2024年的每股盈利市場預測反映標普500成分股中在來年錄得每股盈利正增長的比例，在明年底前或達接近90%，創下20年新高。雖然該比例似乎很高，但即使花旗分析員下調每股盈利市場預測5%，錄得每股盈利正增長的標普500成分股比例仍接近20年高位。就算再進一步將每股盈利預測大幅下調10%，錄得每股盈利正增長的標普500成分股比例只是與最近經濟衰退期間相似。5%及10%下調假設建基於過去季節性因素影響，過去20年季節性因素反映2024年的市場預測或會被下調5%，而過去更嚴重的宏觀逆風通常降低市場預測10%。

雖然市場仍認為經濟衰退風險仍在，但花旗分析員認為，每股盈利經歷過去兩年零增長後，指數每股盈利應在2024年重拾升勢。即使較預期嚴重的宏觀逆風出現，美股韌性應比大部分投資者預期的高。因此如果股市基本面繼續表現韌性，投資者應可趁低吸納，花旗分析員預期標普500在2024年中或達5,000點。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪