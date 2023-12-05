美股低收　比特幣飆近5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.36%，報103.64；港匯見7.8151；離岸人民幣(CNH)報7.1472；美元兌日圓處147.28；歐元報1.0837，英鎊報1.2632。金價處2,030.41美元。布油報78.24美元，紐油報73.22美元。比特幣(Bitcoin)升4.9%，報4.19萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。

●道指收報36,204點，跌41點或0.11%；標指收報4,569點，跌24點或0.54%；納指收報14,185點，跌119點或0.84%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,633點，跌12點或0.08%。

●12月恒生指數夜期收報16,693點，跌49點，高水47點，成交12,357張。

●紐約期油收報每桶73.04美元，跌1.03美元或1.39%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.03美元，跌0.85美元或1.08%。

●紐約期金收報每安士2,042.2美元，跌47.5美元或2.27%。

●英國富時100指數收報7,512點，跌16點或0.22%；德國DAX指數收報16,404點，升7點或0.04%；法國CAC指數收報7,332點，跌13點或0.18%。

●南韓第三季GDP按年增長1.4%，11月CPI升幅放緩至3.3%。

●11月日本東京CPI按年升2.6%，低過預期。

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