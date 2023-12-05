極具收藏價值！喬布斯簽名支票拍賣　競投價達到...

外媒報道，美國已故蘋果教主喬布斯(Steve Jobs)簽署給Radio Shack的一張4.01美元的支票在拍賣會上將拍出超過20,000美元的價格，此次拍賣吸引20多個競投者，目前競投價格已達22,444美元(約17.5萬港元)，預計拍賣將於周四(7日)結束。

蘋果公司(Apple Inc.)成立於1976年4月，約3個月後，喬布斯以Steven，而非Steve的身份，簽署這張支票。據RR Auction稱，當中標明「蘋果電腦公司」地址，該公司約在當時正開發首款產品Apple I個人電腦套件。喬布斯簽名的物品罕見，眾所周知，這位蘋果聯合創辦人不提供親筆簽名。

2021年，RR Auction以479,939美元的價格售出喬布斯寫的一封信。今年5月，也以超過100,000美元售出喬布斯簽名的另一張175美元的支票。

2015年申請破產的電子產品零售商Radio Shack，與包括蘋果在內的許多硅谷公司的創造神話交織。蘋果另一位聯合創辦人Steve Wozniak在1972年使用Radio Shack電腦系統構建其「藍盒」，是一種用於撥打免費長途電話的設備。