【高盛推介】騰訊失守310元　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(4日)跌約0.7%，今早(5日)開市隨即重上320元水平，惟早段倒跌，並跌穿310元水平，最低見308.2元的近1個月低位。現報308.8元，跌約2.5%，跌幅較大市深。有券商料騰訊將於下周五推出的新遊戲《元夢之星》，首年收入可達50億至60億元人民幣，並給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近日獲資金吸納，上周五及本周一共錄得約1,660萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四錄得約1,240萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿11.1倍，中期貼價、高敏感度。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿10.7倍，輕微價外、低面值。

騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率26.6倍，高槓桿。

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，遠牛。

騰訊沽21345，行使價299.8元，2024年05月02日到期，實際槓桿6.3倍，中年輕微價外。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、高槓桿。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，遠熊。

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