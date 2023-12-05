【高盛推介】港交所創1年新低　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨日(4日)跌穿270元水平，跌約4.1%，今早(5日)繼續下跌。早上低開約1.3%後跌幅擴大，最低見252.2元，創1年新低。現報254.2元，跌約5.3%，港交所日前就惡劣天氣下維持交易的建議進行諮詢，證監會則支持在惡劣天氣下維持交易建議。

觀察個股輪證資金流向，好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約1,570萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約260萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

由於股價跌至低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但已不適合現況部署的產品。

港交購20963，行使價300.2元，2024年05月23日到期，實際槓桿9.0倍，少數條款合適。

港交牛53612，收回價200元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率4.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽20415，行使價257.3元，2024年07月24日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率4.0倍。

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