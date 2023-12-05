人工智能方興未艾　分析料十年內投資額達7.8萬億

人工智能(AI)今年大放異彩，成為科技界及投資界的焦點。有知名科技股分析員指出，AI狂潮仍是起步，市場低估了AI將可帶來的轉型潛力與龐大的相開開支。

外媒引述Wedbush分析員Dan Ives的報告指出，隨着企業加大對AI與雲端技術的投資，科技股將在2024年繼續飆升。未來企業在該兩個領域的支出，將會超過IT領域的預算。Ives在報告中提到，相信新的科技股牛市現在已經展開，科技股將迎來強勁的2024年。隨着AI支出浪潮席捲整個科技業，預期在科技巨頭帶領下，明年科技股將上漲超過20%。

Wedbush的策略師表示，AI是自1995年互聯網誕生以來最具顛覆性的技術趨勢，認為華爾街有許多人仍然低估了未來十年AI支出，很可能達到1萬億美元(約7.8萬億港元)的前景。在英偉達及其Redmond總部引領下，將為晶片及軟件產業帶來巨大的財富。

該行點名多隻科技股，包括蘋果、微軟、Palo Alto Networks、Palantir、Zscaler、CrowdStrike及MongoDB。至於在消費科技領域，就點名亞馬遜、Alphabet及Meta，都是值得關注的股份。