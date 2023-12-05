m18講場：會計師公會50周年宴　首屆會員出席捧場

今年香港會計師公會50歲生日，噚晚搞咗個周年晚宴，仲特別邀請咗公會首屆會員，即係1973年註冊嘅會計師出席，齊齊慶祝呢個大日子！執業會計年齡有50歲嘅會員，你又估下有幾多位？

唔講唔知，原來香港會計師公會喺1973年有566名會計師註冊，至今日為止，仲有111個續會㗎，部份會員仲有商業地址，意味仍然執業中，認真厲害！當中有3位曾任公會會長，分別係中黃民享、陳洲及黎明，分別任1979年、1981年及1986年會長。

講明特別邀請，又點止食餐飯咁簡單。公會為咗公開嘉許同表揚資深公會會員對香港會計業界，以至整個社會嘅傑出貢獻，特意整咗個水晶奬座同勳章，睇下相中嘅佢哋，幾咁開心。噚晚就有27名「1973會員」到場出席，小記聽聞有位「1973會員」本身喺海外湊緊孫，為咗出席晚宴，特登飛返香港添！

該公會第一年有566人，咁50年過去，依加又有幾多人？會長方蘊萱話，公會透過舉辦專業資格課程 (QP) 已培訓逾2.7萬名會計師，會員人數超過逾4.7萬人，成為全球領先會計專業團體之一。同時強調，公會出盡全力培訓獨當一面、切合社會需要嘅會計師，仲透過準則制訂工作，肩負制訂及維護行業水準嘅使命添！未來會繼續為會員和學生，喺大灣區、中國其他地區，以及全球各地把握機遇。

該公會以「『會』迎金禧、『計』出新程」為50周年主題，小記望住幅相，都有啲感慨，正因為有前輩們嘅努力，為香港成為國際金融中心奠下基礎。面對住歐美資金離開、內地網民戲稱香港已成為「國際金融中心遺址」，即使數據可以說話，做人亦不應妄自菲薄、「唱衰」自己或自我「柴台」，但也應自我增值，唔知會計界又有乜良計呢？