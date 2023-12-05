穆迪降中國評級展望至「負面」　財政部：感到失望

國際信貸評級機構穆迪將中國的主權信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，主要是憂慮當局以財政刺激，支持地方政府和國營企業對經濟前景構成下行風險。

穆迪對中國的評級維持在「A1」，乃2017年由「Aa3」下調的結果，當時的理據是中國債務可能大幅上升，以及其對國家財政的影響，為1989年以來首次下調評級。

中國財政部表示，穆迪作出調降中國主權信用評級展望的決定，對此感到失望。

負責人指，今年以來，面對複雜嚴峻的國際形勢，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好，高品質發展穩步推進，尤其是第三季以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計第四季中國經濟將保持回升向好態勢，中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。國際貨幣基金組織(IMF)預計今年中國對全球經濟增長的貢獻率超過30%。

負責人稱，中國經濟正在轉向高品質發展，中國經濟增長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰。穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的。

地方債務問題一直受國際評級公司高度關注，這次穆迪特別提出這方面的擔憂。財政部有關負責人表示，近年來，通過相關部門和地方政府持續努力，中國防範化解地方政府債務風險的制度體系已經建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制，地方政府債務處置工作取得積極成效。從執行情況看，經過各地各部門共同努力，地方隱性債務規模逐步下降，風險得到緩釋。

此外，穆迪提出房地產行業調整對地方財政的影響問題，負責人指，中國高度重視地方財政運行情況，多措並舉支援地方財政平穩運行。近年來，受房地產市場影響，房地產相關稅收有所下降，但其佔地方一般公共預算收入的比重沒有大幅回落。總的看，房地產市場下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的、結構性的。