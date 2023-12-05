道期挫54點 比特幣跌1% 美公布JOLTS職位空缺
2023年12月05日 16:27
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美匯指數報103.695；港匯見7.8161；離岸人民幣(CNH)報7.1509；美元兌日圓報146.72；歐元處1.0816；英鎊報1.2622。金價報2,037.9美元。油價升近1%，布油報78.75美元，紐油處73.73美元。比特幣跌1%至40,367美元。道指期貨跌54點。
焦點數據：
22:45 美國11月綜合採購經理指數
22:45 美國11月服務業採購經理指數
23:00 美國10月JOLTS職位空缺
●恒生指數全日報16,327點，跌318點或1.9%，主板成交超過1,180億港元。聯想跌逾10%，藥明生物跌逾8%。https://reurl.cc/v6lpxk
-滙豐：港股最壞時刻已過，恒指明年底目標19800點。
-大家樂委任梁可婷為首席執行官，明年4月起接替羅德承。
-名創優品曾插26%，傳遭公司高管減持套現3.5億。
-FINI三新股掛牌，歐冠昇：平台高效結算，利發行人及投資者。
-新股專輯：國鴻氫能曾潛水26%，收市重上招股價。
-知行科技據報開始評估港IPO需求。
●滬深三大指數捱沽。滬綜指收報2,972點，跌50點或1.67%。
內地經濟：
●穆迪降中國評級展望至「負面」。
●推動人民幣復甦！傳國有銀行沽美元托匯。
●惠譽：內房銷售下滑勢頭明年料放緩。
●喜茶推「佛喜」茶拿鐵涉違宗教法，遭約談後下架。
●搵唔到食？保誠及霸菱傳縮減中國對沖基金團隊。
●內地11月財新服務業PMI升至51.5，高於預期。
香港經濟：
●積金評級：11月MPF人均賺9400元，今年錄正回報。
外地經濟：
●睇實日子入平錢！日圓先生料YEN將彈上6.5水平...
●全球製造業庫存4年增加30%，預示經濟有隱憂？
●滙豐料美國明年第三季起減息，股債市場投資前景改善。
●分析批聯儲局政策脫離現實，明年或須減息至少5次。
●澳洲央行維持利率4.35厘不變，符預期。
●薩爾瓦多押注比特幣終於有賺，總統堅持無意沽貨。
●穆迪：2024年全球銀行業前景負面。
●新加坡搶攻AI！黃循財：人才擬增兩倍至1.5萬人。
企業消息：
●傳台積電明年資本開支縮水至最多300億美元。
●極具收藏價值！喬布斯簽名支票拍賣，競投價達到...
●猛虎不及地頭蟲！Tesla內地市佔率縮至5.7%。
●日本乘勢趕上！英偉達擬與日企合作研發AI晶片。