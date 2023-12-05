【皇牌失效？】西方急研稀土新煉法　最快2025年擺脫中國供應

外媒報道，中國佔全球稀土產量高達85%，因為供應鏈壟斷問題令其他國家憂慮。因此，不少新創企業正研究改變稀土提煉方式，藉此加速擺脫壟斷困境。

報道指，西方國家愈來愈積極與中國脫鈎，希望改變稀土提煉方式實現清潔能源轉型，因為目前提煉稀土戰略礦物的方法是「溶劑萃取」，該方式不但成本高，且造成環境污染，亦是MP Materials、萊納斯稀土公司及其他西方稀土公司難以執行溶劑萃取業務的原因之一。

調查顯示，新穎加工技術有望於2025年前完成開發，可減低依賴中國稀土，美國能源部愛達荷國家實驗室科學家Robert Fox表示，「能開發出比溶劑萃取更好的技術」。

據悉，私人控股的Phoenix Tailings已於馬薩諸塞州精煉出小量稀土，據稱沒有排放及廢物；另加拿大公司Ucore Rare Metals計劃於2025年中期，使用名為RapidSX的技術加工稀土，據稱該技術比溶劑萃取速度至少快3倍，又不產生危險化學品殘留物，僅要三分之一的實體空間。

另有初創公司Aether開發納米技術，令其選擇性地與礦床結合並提取稀土。