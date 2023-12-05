野村：當局料未能解決內地信心危機　續睇淡內房

內地房地產市煬持續疲弱，日資券商野村中國消費及地產行業研究部主管董季舟坦言，即使近期有傳中央政府有不同的扶持政策，例如房企融資「白名單」，但未見有推出的明確訊號，亦無跡象顯示中央有有效的措施能解決現時的信心危機以及內房融資問題，對明年內房抱悲觀態度。

他直言，內房問題已積壓逾2年，亦愈來愈複雜，包括更多房企在年內出現債券違約，假設房企仍然無法解決融資問題、居民購買信心未能回復，民營房地產發展商資金緊張將進一步惡化，認為要拯救樓市，須刺激買家的入市意欲，如降低一線城市的首付比例、取消限購措施等，當一線城市表現恢復，再帶動其他下線城市的樓市活動。

房地產活動影響產業鏈其他行業，董季舟指，宏觀經濟疲弱，加上樓市跌價，將拖累消費情緒，導致消費降級，除非宏觀環境顯著改善，否則情況不會明顯復甦。

被問到內房問題會否加劇內銀的不良率。野村香港及中國金融和金融科技研究主管唐聖波表示，現時銀行的房地產不良率約3%至5%，預期明年或保持相當高水平，甚至有上升趨勢，但認為情況可控，不會對整體不良造成太大壓力，而整體不良料今年已見頂，明年可回落。

他相信，人民銀行下調貸款市場報價利率(LPR)，以及存量房貸利率對內銀淨息差的影響將會持續，來季可能面臨新一波淨息差壓力，但估計人行將會引導銀行降低存款利率，相信明年第二季淨息差壓力放緩，目前的基準預測，內銀明年淨息差錄得高單位數回落。