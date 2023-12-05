【多圖】拍賣有筍盤？土瓜灣私樓頂層連平台僅258萬拍出

樓市低迷，細價物業受追捧，有拍賣場周二(5日)沽出多項市區細價住宅，寫字樓及車位，涉及成交金額共逾2,200萬港元。其中，土瓜灣東寶大樓頂層連巨型平台單位，獲多組買家搶高逾17%，僅以258萬元易手。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，今日共賣岀5項物業，主要為成交價數百萬元的細價物業為主，部分為可供收租類別。當中，上述鄰近港鐵宋皇臺站的東寶大樓特色單位，屬遺產管理人物業，設有電梯，實用面積約254方呎，平台面積達約883方呎，推拍價220萬元，最後以高於開價38萬元或約17.3%拍出，呎價約10,157元。

同場亦賣出黃大仙金城大廈高層唐樓單位，屬業主盤，實用面積約473方呎，連租約開價約290萬元，兩組客競投，並以315萬元賣出，高開價25萬元，成交呎價約6,660元。

至於銅鑼灣核心區的香港大廈，一個低層M室銀主盤，實用面積約646方呎，以490萬元翻拍，較之前減價78萬元，獲兩至3組客出價爭購，最終以560萬元拍出，搶高70萬元或約14.3%，成交呎價約8,669元。

此外，場內也拍賣尖東南洋中心低層08號寫字樓銀主盤，單位建築面積約1,949方呎，開拍價850萬元，獲3組客出價搶高165萬元或約19.4%，以1,015萬元成交，呎價僅約5,208元屬工廠價。資料顯示，物業原業主於2016年以約1,754萬元購入，物業現時帳面貶值約739萬元或約42%。另外拍出業主持有的荃灣金麗苑3樓單號車位，只供項目業權人購買，以開價76萬元賣出。