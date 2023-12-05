FSMOne：恒指明年目標18500點　看好韓日星洲股市

網上投資平台FSMOne（香港）發表對市場展望及資產配置策略，投資組合經理錢烱昊表示，以9倍目標市盈率計算，恒生指數於2024年的目標價為18,500點水平；以目標市盈率10倍計算，MSCI中國指數的2024年的目標價為50。相對中港股市，他看好南韓、日本和新加坡股市，因為可以受惠於近年地緣政治環境的變化，經濟增長也將很大程度上得益於半導體行業的復甦。

他預計，聯儲局不太可能在2024年內減息，認為市場對明年上半年降息的預期過度樂觀。然而，相信2024年美國經濟將保持強韌，企業盈利將持續增長，其中數碼經濟和半導體等行業將帶動整體股市表現。

通脹方面，他認為聯儲局難以遏制通脹，儘管當地通脹已從高位持續回落，但至今仍未達至2%的通脹目標。由於美國經濟將保持強韌，預期當地的通脹壓力會持續。勞動市場仍然緊張，住屋成本短期內不會下降，以及原油價格的波動性，將令通脹維持在較高水平。

至於數碼經濟行業已經捱過衰退，他指，科技巨企在2023年初大規模裁員和削減成本，行業最近盈利回升，表明目前正在復甦。該企偏好競爭優勢強大的大型科技公司，預計人工智能（AI）革命將推動半導體的龐大需求。

FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗認為，2024年債息及利率高企的環境將會維持更久，當中做成高通脹的結構性因素仍未消除，聯儲局要通脹率回落至2%的目標絕非易事，再加上美國各項重要經濟數據均維持強韌，以及政府仍將發行大量新債以彌補不斷擴大的財政赤字，令長年期債息仍有上升空間，因此現時仍未是買入長債的最佳時機。相反，陳家朗繼續看好中短年期國債，現時收益率已達到2007年以來最高水平，平均收益率處於5%以上。