海怡半島樓王半年間冧價16%　海景四房售1515萬

樓價跌勢加快，鴨脷洲海怡半島海景套四房優質「樓王」單位以1,515萬元成交，較約半年前同座另一個同類型單位售價約1,800萬元，大幅跌價約285萬元或約15.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康怡花園R座中層1室，實用面積約616方呎，三房間隔，原以950萬元放售，終以870萬元成交，呎價約14,123元。原業主2019年以1,047萬元買入單位，現轉售帳面蝕讓約177萬元，貶值約16.9%。

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島10座高層F室，實用面積約889方呎，四房連套房間隔，享無阻擋開揚海景，屬屋苑「樓王」單位，以1,515萬元易手，呎價約17,042元。對上同類成交追溯至今年5月，同座另一伙高層F室，以1,800萬元沽出，呎價約20,247元，是次做價較約半年前回落約285萬元或約15.8%。

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九龍區

●香港置業曾家輝稱，長沙灣喜雅1座中層D室，實用面積約456方呎，兩房間隔，減價約40萬元，以約710萬元易手，呎價約15,570元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑1座中層J室，實用面積約736方呎，三房連套房間隔，累減83.2萬元，以756.8萬元第二市場價成交，呎價約10,283元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山雅景臺4座高層D室，實用面積約605方呎，三房連套房間隔，放盤4個月減價約8.4%，以666.8萬元自由市場價獲承接，呎價約11,021元。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔中心6座高層F室，實用面積約371方呎，兩房間隔望樓景，以420萬元承接，呎價約11,321元，單位銀行估價約480萬元，成交價較估價低約12.5%。

●中原賴作智表示，上水彩蒲苑C座高層13室，實用面積約363方呎，兩房間隔，於3月以約420萬元已補價自由市場價放售，累減約80萬元，以約340萬元易手，呎價約9,366元。

●利嘉閣郭永峰稱，葵涌華景山莊7座高層C室複式單位，實用面積約1,616方呎，現為五房間隔，享山景及海景，原叫價2,200萬元，降價700萬元，以1,500萬元獲承接，呎價約9,282元。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣23座頂層「二重天」特色單位，實用面積約982方呎，三房連套房間隔，設特大平台及內置樓梯通往天台，享青馬大橋海景，今年8月以1,550萬元放盤，11月底調減至1,500萬元，最終以1,446萬元沽出，呎價約14,725元。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣宏福花園1座低層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，原叫價695萬元，最終以632萬元成交，呎價約11,491元。

●美聯劉世華指出，將軍澳日出康城領都11座左翼中層C室，實用面積約1,005方呎，四房間隔，最初開價1,160萬元，減價100萬兀，以1,060萬元成交，呎價約10,547元。原業主於2019年10月以1,125萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕約65萬元。

●中原何文俊指出，將軍澳峻瀅3座極高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，叫價690萬元，減價90萬元或13%，以600萬元易手，呎價約12,048元。原業主於2021年5月以780萬元買入單位，持貨約兩年半帳面蝕讓約180萬元，單位貶值約23%。

●中原關偉豪指出，將軍澳東港城3座中層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，開價750萬元，降價70萬元，以680萬元易手，呎價約12,977元。

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