天水圍新盤周六推322伙　黃竹坑項目減價最高近3成

首輪近乎沽清的天水圍全新盤，落實周六(5日)展開次輪銷售，發售322伙，當中包括以招標形式發售12伙特色戶。而黃竹坑站餘貨盤單日錄得7宗終止交易個案，發展商同日將32個單位的售價下調，變相減價最多近三成。

●天榮站YOHO WEST周六次輪賣322伙

●黃竹坑站晉環32伙減價 個別單位減近三成

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(5日)再修訂價單，將32個單位的折扣率上調至最高28%，同時將定價下調最多16%，個別單位連同回贈計變相減價接近三成。當中，是次變相減價的單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由368至766方呎，一房佔23伙為最多。此外，該盤是日錄得7宗終止交易個案，共涉額逾1.5億元。

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●薄扶林道128號Jessville首推4伙下周一發售

由譚雅士家族持有薄扶林道128號Jessville項目，周二(5日)上載首份銷售安排，落實下周一(11日)至周三(13日)起首推4伙招標發售。將發售單位包括Jessville大廈的10樓A室，10樓B室，11樓A室及11樓B室，實用面積為1,358及1,431方呎。

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