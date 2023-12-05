天水圍新盤周六推322伙 黃竹坑項目減價最高近3成
2023年12月05日 22:05
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首輪近乎沽清的天水圍全新盤，落實周六(5日)展開次輪銷售，發售322伙，當中包括以招標形式發售12伙特色戶。而黃竹坑站餘貨盤單日錄得7宗終止交易個案，發展商同日將32個單位的售價下調，變相減價最多近三成。
●天榮站YOHO WEST周六次輪賣322伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周二(5日)上載最新銷售安排，落質周六(9日)作次輪銷售，推售322伙。當中310伙將以價單形式發售，另有12伙則招標出售。將以價單形式發售的單位涵蓋開放式戶至三房一套連工作間間隔，折實價介乎304.02萬至883.66萬元，折實呎價由10,110至15,915元。
●黃竹坑站晉環32伙減價 個別單位減近三成
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(5日)再修訂價單，將32個單位的折扣率上調至最高28%，同時將定價下調最多16%，個別單位連同回贈計變相減價接近三成。當中，是次變相減價的單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由368至766方呎，一房佔23伙為最多。此外，該盤是日錄得7宗終止交易個案，共涉額逾1.5億元。
●何文田明寓現樓複式示範戶曝光
佳明集團(01271)旗下何文田明寓，開售至今累售15伙，套現逾9億港元，僅尚餘3伙複式戶待售。該集團營業及市務總監馮倩平表示，項目每層設兩伙，私隱度高，最新斥資約200萬元打造連家具的現樓示範戶，為11樓及12樓B室複式戶，實用面積2,718方呎，將於周末開放予準買家參觀，單位以招標形式發售，參考樓上及樓下單位成交呎價，期望成交呎價可達約4萬元。
●薄扶林道128號Jessville首推4伙下周一發售
由譚雅士家族持有薄扶林道128號Jessville項目，周二(5日)上載首份銷售安排，落實下周一(11日)至周三(13日)起首推4伙招標發售。將發售單位包括Jessville大廈的10樓A室，10樓B室，11樓A室及11樓B室，實用面積為1,358及1,431方呎。
●馬鞍山雲海別墅洋房5,890萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周二(5日)以5,890萬元招標售出Lily Avenue 9號洋房，實用面積2,699方呎，三房兩套間隔，連734方呎花園，成交呎價約21,823元。資料顯示，項目於兩個月內累計售出11座洋房，套現逾6.84億元。
●恒地二部旗下6盤夥中原推優惠
恒基地產(00012)旗下6個住宅項目，周二(5日)公布聯同中原地產為新買家送出聖誕置業優惠。由即日起至12月31日，經該行購買啟德天瀧、鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL及旺角利奧坊．壹隅、利奧坊．曦岸、利奧坊 ·凱岸，各個項目的首3名買家，可獲贈價值約1萬港元的「五星級酒店聖誕盛宴」，名額合共18個，優惠總值約18萬港元。
●紅磡必嘉坊BAKER CIRCLE系列累沽459伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊BAKER CIRCLE系列，目前已推出的3期至今(5日)累計共沽出459伙，並套現約28億元，平均成交呎價約21,587元。恒基物業代理有限公司營業(一)部副總經理鄧鳳賢稱，整個項目加入不少以人為本元素，現亦不時舉辦創作工作坊。