東方日報B1：港股30萬億市值失守　遭印度爬頭

恒指蓄勢開打萬六關攻防戰，周二低開39點，報16,606點，已見全日高位，其後受累內地股市承壓，跌幅逐步擴大，最多跌417點，收市仍跌318點或1.91%，報16,327點，是去年11月10日以來收市低位。國企指數收報5,609點，跌93點或1.64%；科技指數收報3,682點，跌77點或2.05%。

港股周二總成交額增10.96%至1,181.08億元，連續5日成交逾千億元，港股通周二轉淨買入45.61億元。然而，大市走弱，港交所無運行，連「北水」也淨沽6.26億元，為全日最多淨賣出的股份，盤中曾瀉6.85%，收市仍插5.5%，報253.6元，再創逾一年新低，兩日累跌9.36%。

地緣政治局勢緊張下，歐美資金離開本港市場。據港交所資料，港股總市值周二再蒸發5,177億元，剩下29.96萬億元(約3.84萬億美元)。與此同時，外圍股市持續強勢，新興市場印度繼續發力。按外媒統計，印度交易所股份市值自2020年3月低位反彈逾兩倍，上周五達3.93萬億美元(約30.65萬億港元)。

值得留意的是，海外基金今年已投入超過140億美元於印度股市，50隻大藍籌組成的Nifty 50指數今年迄今升約14%，將創紀錄連升第8年，可見印度股市充滿活力，而且國際投資者看好其經濟增長潛力。反觀香港，不但股市節節下跌，而且資金流走，更被內地網民戲稱為「國際金融中心遺址」。