【陰霾未散】惠譽：內房明年銷售或跌最多半成

內地樓市前景依然滿布陰霾。國際評級機構惠譽認為，明年內地房屋銷售可能維持不變至下跌最多5%，意味全年銷售額料為10萬億至10.5萬億元人民幣。

惠譽預計，明年內地開發商的經營環境仍充滿挑戰，銷售表現將繼續因地域和開發商類型而異；經濟活躍地區的樓市將在未來12個月內逐步穩定下來，主要是當地樓市限制措施取消、長期基本面的增強及內地人口流動，反觀低線城市繼續需要時間來消化大量的庫存。

不過，該行認為內地當局正在着力紓緩行業的壓力，且有證據表明，當局可能更加積極地應對項目未完工及樓價波動等問題。惟民營房地產商的融資環境可能會持續困難，財務狀況和業務靈活性受到限制。