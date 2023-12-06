【陰霾未散】惠譽：內房明年銷售或跌最多半成
2023年12月06日 01:00
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內地樓市前景依然滿布陰霾。國際評級機構惠譽認為，明年內地房屋銷售可能維持不變至下跌最多5%，意味全年銷售額料為10萬億至10.5萬億元人民幣。
惠譽預計，明年內地開發商的經營環境仍充滿挑戰，銷售表現將繼續因地域和開發商類型而異；經濟活躍地區的樓市將在未來12個月內逐步穩定下來，主要是當地樓市限制措施取消、長期基本面的增強及內地人口流動，反觀低線城市繼續需要時間來消化大量的庫存。
不過，該行認為內地當局正在着力紓緩行業的壓力，且有證據表明，當局可能更加積極地應對項目未完工及樓價波動等問題。惟民營房地產商的融資環境可能會持續困難，財務狀況和業務靈活性受到限制。
外媒指，龍湖集團(00960)內地子公司重慶龍湖企業拓展有限公司，計劃發行不超過12億元人民幣的3年期債券，或由中債信用增進投資股份有限公司提供擔保。據報該企擬在本月中推介該債券，價格指引在3.4至4.4厘。
另外，佳兆業集團(01638)公布，首11個月在深圳、廣州、上海、重慶等地累計交付56個項目，超3.5萬套房源；全年計劃交付約4.6萬套房源。
內房股昨日普遍向下，正尋求債權人同意修訂票據條款以避免違約的華南城(01668)再跌7.69%，報0.3元。融創中國(01918)跌半成至2.21元。世茂集團(00813)、雅居樂集團(03383)及龍湖分別跌4.83%、4.7%及3.74%。