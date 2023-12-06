【東方日報產評】華經濟黎明前夕　明年將迎來拐點

所謂「黎明前的黑暗」，比喻在困局出現轉機前，日子難過，用以形容當前的中國經濟，頗為貼切。在外部需求疲弱，中美博弈，以及內部房地產泡沫爆破及地方債務危機的困擾之下，中國經濟正處於內部需求與市場信心不足的狀態，且債災正要火燒銀行業。此際美資背景的國際評級機構多踩一腳，降低中國主權評級展望至負面，「趁病攞命」的意圖鮮明。

之不過，不能否定的事實是，內地當局正積極採取措施有序化解危機，而展望明年美國經濟衰退與加息周期結束是大概率的事，美元轉勢將為新興市場帶來機會，在這場復甦賽，中國非但不會缺席，更會是新興市場的焦點之一。得耐心靜候明年上半年全球市場出現的拐點，謹記黑暗走到盡頭，就是光明。

環顧全球，今年中國經濟基本上能實現全年增長約5%的政策目標，在主要經濟體中，仍然是不俗的表現。更何況中國是全球第二大經濟體，在今年國際地緣政治持續緊張及各大央行收緊銀根之下，要實現這個增幅並不容易。本月官方討論明年的經濟增長目標，也勢成評估中國資產值博率的一個重要指標。

不過，一個客觀事實是，相對於今年上半年，下半年中國經濟增長相對放緩，外部與內部需求不似預期，如今時值年關，消費、出口製造等主要行業都面臨空前壓力，除了因為外部需求疲弱外，內房危機及地方債問題亦起了重要的壓抑作用。更令人擔心是，銀行業在政策指導下須要向內房企業提供援助，引來明年不良率上升，不利信用和資本回報率的憂慮。

惟參考過去其他主要經濟體化解金融危機的做法，都是由政府與金融機構合力出手穩定大局，內房危機發展到這個地步，相信也已進入化解的最後階段，雖不知道這個過程為時多久，但理論上不是壞消息。只要內房問題有序解決，資產價格穩定，系統性風險解除，將有助重建內部信心，配合落實支持民營經濟，放寬針對民企及新經濟企業的不必要監管枷鎖，全面撬動內部需求，以目前中國資產估值之低殘，不難吸引風險資金入市一博。而這一幕，可能由明年美國啟動減息周期前後引爆。

美國致力與中國脫鈎，但其實兩者利益無法分割，在不打實戰的前提下，兩者都要接受現實，要競爭的地方繼續競爭，可以合作的地方就坐低傾合作。明年美國大選年，這個兩不情願但又必須維持的關係將會持續下去。唯一看不通的，乃中國資本市場早晚要起步，美資會否積極參與，若中國肯在金融方面讓利，迎來美資參與，金融國際化進程或事半功倍，畢竟如今全球金融市場仍以美元體系為主導。

不過，從近次中美元首會面後美國官方及商界的口風推斷，在這方面雙方似未有共識。若然一拍兩散，開打金融戰，美資全面退場中國資產投資，中國只有靠非美資金來支持資本市場崛起，雖然以目前中國經貿規模，不無勝算，但誠然不會是一件容易的事，也會是一條漫長的道路。香港經濟氣候既要緊跟內地，也只有接受現實，做好要打持久戰的心理準備。