陳錦興：港股市底脆弱　宜吼逆勢電力股

華能是內地最大的上市發電公司之一，可控發電裝機容量127,228兆瓦，其中低碳清潔能源裝機容量33,171兆瓦，佔比達到26.07%，境內電廠廣泛分布在內地二十六個省、自治區和直轄市；海外方面，在新加坡全資擁有一家營運電力公司，在巴基斯坦投資一家營運電力公司。

首三季，華能國際按中國會計準則，實現營業收入1,913億元人民幣(下同)，按年增加4%。歸屬股東淨利潤125億元，增長418%，每股收益66分。單計第三季，歸屬股東淨利潤62.55億元，增長770%。盈利大幅回升，主要得益於境內燃料價格同比下降和電量按年增長。

雖然業績強勁反彈，但華能國際股價今年以來卻反覆尋底，10月底時低見3.32港元，主要不因是市場憂慮在煤電聯動機制下，電價下調壓力大。及至11月中，國家發展改革委、國家能源局近日發布了《關於建立煤電容量電價機制的通知》，明確將現行煤電單一制電價調整為兩部制電價，新制2024年1月1日起實施。

新機制下，將令電價趨於穩定，進一步穩定行業預期，提高發電積極性；此外，也有利於火電發電企業回收部分或全部固定成本，穩定煤電盈利預期，火電行業有望迎來價值重估。華能國際在新機制下，將是主要受惠者。現價市帳率約為1倍，估值屬合理，中短線具反覆向上的空間。建議4.0港元吸納，上望阻力位4.6元，跌破支持位3.6元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)