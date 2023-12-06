鼎益豐澄清並不涉及非法集資指控相關主體

深圳市金融監督管理局於2023年2月19日以發布一份題為「關於鼎益豐相關業務的風險提示」的通告，提及(a)以「鼎益豐」開頭的各類金融產品；(b)「鼎益豐」的關聯主體眾多，而在深圳轄內的經營主體並無持有必要的許可證；及(c)互聯網上有關「鼎益豐」的負面新聞報道。

深圳市金融監督管理局於2023年11月21日發布另一份題為《關於鼎益豐「原始股權」「期權」等業務的風險提示》的通告，指出深圳市金融監督管理局接到群眾反映，幾家「鼎益豐」相關主體根據若干投資概念以不同方式作出投資建議，吸引投資者認購「鼎益豐」關聯主體的原始股權及期權，而有關行為可能涉及非法集資風險，且存在難以兌付等情況。

董事會注意到，於該等通告中並無指明「鼎益豐」或其關聯主體的法定全稱。董事會聲明，(a)該等通告中所指的「鼎益豐」或其關聯主體並非指公司或其任何附屬公司；(b)深圳市金融監督管理局概無就該等通告的內容聯絡公司或其任何附屬公司；及(c)該等通告中所指不法或不當行為(包括有關吸引投資者認購「鼎益豐」相關主體的原始股權及期權的指控)並不涉及公司或其任何附屬公司。