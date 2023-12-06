美股個別發展　比特幣重上4.4萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.25%，報103.97；港匯見7.8183；離岸人民幣(CNH)報7.1727；美元兌日圓處147.18；歐元報1.0793，英鎊報1.2593。金價處2,018.34美元。布油報77.02美元，紐油報72.14美元。比特幣(Bitcoin)升4.9%，報4.4萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報36,124點，跌79點或0.22%；標指收報4,567點，跌2點或0.05%；納指收報14,229點，升44點或0.31%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,662點，升16點或0.1%。

●12月恒生指數夜期收報16,407點，升35點，高水79點，成交14,725張。

●紐約期油收報每桶72.32美元，跌0.72美元或0.99%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.2美元，跌0.83美元或1.06%。

●紐約期金收報每安士2,036.3美元，跌5.9美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,489點，跌23點或0.31%；德國DAX指數收報16,533點，升128點或0.78%；法國CAC指數收報7,386點，升54點或0.74%。

●美國10月職位空缺減至873.3萬個，遠遜預期，並創兩年半新低。

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