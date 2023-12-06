港交所今年股價冧25%跑輸全球　大行咁睇前景...

香港這個全球第四大股票市場正努力應對內地經濟放緩、地緣政治緊張局勢加劇，以及全球利率上升的問題。隨着交易量減少，新股市場吹冷風，恒生指數恐將連續第4年出現創紀錄下跌。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，港交所是一隻高啤打股份，其表現與大市基本一致。」高啤打即High-Beta，價格走勢較大市波動大，風險相對較高。他指，鑑於近期市場氣氛不佳，缺乏積極催化劑，加上港交所估值相對較高，因此抄底很難。

多家大行紛紛降低對港交所的看法。高盛及摩根士丹利分析師下調其目標價，以反映交易量預期下降，瑞銀集團分析師則將該股評級從10月的「買入」下調至「中性」，理由是市場情緒疲弱令近期港股成交受壓。

此外，有分析指，港交所將繼續面臨「現金股票及股票衍生品交易量放緩帶來的收入阻力」，隨着美國聯儲局明年減息預期不斷增強，投資收入也可能在2023年見頂。