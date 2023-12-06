張智威：港股恐下試萬六關 車股最睇好呢隻...
2023年12月06日 11:29
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評級機構穆迪把中國主權信貸評級展望，由「穩定」降至「負面」，為逾7年以來首次，信誠證券聯席董事張智威指，消息未有令港股大跌，料對大市影響不大。至於港股未來走勢，可參考恒指牛熊證街貨分布圖，收回價介乎16,000至16,299點的牛證街貨仍然很多，相對期指張數逾2,000張，反映港股仍未擺脫危險期，恒指恐再下試萬六關。他認為投資者未需要心急撈貨，怕心儀股份先行反彈，只宜小注吸納，減低風險。
蔚來(09866)第三季業績按季有所改善，又公布收購國有江准汽車的部分工廠，料未來有望全面自行製車，降低生產成本，績後受追捧。張表示，睇好電動車前景，但汽車板塊之中，最睇好仍是理想(02015)，不單已轉虧為盈，汽車銷售數字持續增長，料股價升勢會較強勁。
另外，日前因下調業績展望而股價暴瀉的藥明生物(02269)，公司公布回購不超過6億美元股份。張指藥明生物目前稍為回穩，但中長線仍不看好，回購金額不多，無助股價，加上已把金蛋藥明合聯(02268)分拆出去，盈利增長空間欠奉，又沒有股息，市盈率目前仍達26倍，並不便宜，看不到任何投資理由，最多只是投機性博反彈。