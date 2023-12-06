張智威：港股恐下試萬六關　車股最睇好呢隻...

評級機構穆迪把中國主權信貸評級展望，由「穩定」降至「負面」，為逾7年以來首次，信誠證券聯席董事張智威指，消息未有令港股大跌，料對大市影響不大。至於港股未來走勢，可參考恒指牛熊證街貨分布圖，收回價介乎16,000至16,299點的牛證街貨仍然很多，相對期指張數逾2,000張，反映港股仍未擺脫危險期，恒指恐再下試萬六關。他認為投資者未需要心急撈貨，怕心儀股份先行反彈，只宜小注吸納，減低風險。