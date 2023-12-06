報告：53%港企業家擬將業務交棒下一代

據最新發布的《滙豐環球企業家財富報告》指出，全球逾1/3企業家正考慮在未來5年內選擇自身退出業務，較多亞洲企業家計劃不再管理自己的業務，而向家庭成員傳承財富為亞洲企業家的首要考慮，但當中有許多人卻未作充分準備。另一方面，若然亞洲企業家透過出售股權退出業務，他們較不傾向出售全部股份，從而保留其影響力。

報告指出，超過一半的亞洲企業家希望將財富用於慈善事業或可持續或影響力投資。他們也希望將自己的財富投資於自身或其他的未來業務。儘管亞洲企業家族在規劃財富方面領先，但在與繼承人展開討論方面卻較為落後。

當退出業務時，相比起出售業務，亞洲受訪者較為傾向於將業務交棒予下一代直系親屬。在中國內地及香港，分別有61%及53%企業家打算將業務交棒予下一代直系親屬或其他家庭成員；而法國則只有36%受訪者有同樣的想法。

然而，報告發現大多數亞洲企業家（新加坡、香港及中國內地平均約70%）尚未就財富轉移與家人展開討論。結果亦顯示，全球有8%企業家從未打算提出他們的財富轉移計劃。

滙豐環球私人銀行財富策劃與諮詢服務亞太區主管林建璋表示，許多企業家都意識到預備財富轉移的重要性，但開始為繼承人做好準備的人卻為數不多。事實上，該行訪問的前任企業家當中，有接近一半表示如果可以以不同的方式退出業務，他們會更多地與家人諮詢；近半數的新一代企業家根據其繼承家族企業的個人經驗，建議其他人尋求更專業的財富轉移諮詢。

世界各地的企業家同樣以家庭為重，有超過70%打算為下一代保留財富或將財富分配予他們。在香港，有37%企業家更傾向投資未來商機，這一點與報告的調查結果相呼應，即退出企業經營後，許多企業家計劃繼續投身與商業相關的活動。對於印度（70%）及中國內地（58%）企業家而言，將收益用於慈善事業或可持續或影響力投資為備受歡迎的選擇，相反在英國或美國（均為37%）的企業家，對這方面的興趣較弱。

《滙豐環球企業家財富報告》對來自9個不同市場共973名現任及前任高淨值企業家進行調查，遍及法國、香港、印度、中國內地、新加坡、瑞士、阿聯酋、英國及美國。