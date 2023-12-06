【高盛推介】資金兩邊部署美團、阿里好淡倉　部署宜審視條款

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(5日)跌約2.1%，當中曾跌至83.7元，創1年新低。今日(6日)早段低見83.7元後隨即反彈，現報86.15元，跌約1.8%。有報道指美團直播將於近期上線付費投流功能，推進商業化將成為明年重要目標之一。

阿里巴巴昨日跌約0.4%，今早繼續下跌，最低見69.4元，繼昨日再創1年新低。現報69.7元，跌約1.1%。阿里公布，將於下月派發2023財年首次年度股息。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約8,650萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約140萬元。

阿里方面，好倉於近期亦獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,500萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約130萬元。

由於美團及阿里股價近期均下跌不少，令市場缺乏合適市況部署的條款產品。因此投資者在部署時，應重新審視產品條款，建議選擇貼價條款的產品，以控風險。

美團購21501，行使價110元，2024年06月04日到期，實際槓桿5.5倍，較貼價。

美團沽18411，行使價88.83元，2024年07月23日到期，實際槓桿3.2倍，少數低面值條款。

阿里購21564，行使價79.93元，2024年06月25日到期，實際槓桿6.0倍，較貼價。

阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛65481，收回價80元，行使價77元，換股比率500，槓桿比率9.5倍。

美團牛61819，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率5.9倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率2.2倍。

阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率11.8倍。

阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率4.1倍。

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