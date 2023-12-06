差估署：10月落成量僅480伙　按月大減79%

本港私人住宅落成量持續低水。差餉物業估價署公布10月的落成量僅有480伙，較9月大幅減少約79.2%，而今年首10個月共有10,570個私宅單位落成，相比全年預測目標的19,953伙，暫只達標約53%。

上月落成單位全數來自九龍區，按月大增約72.8%，為今年3月後該區單月最多。至於港島區及新界區同樣零落成，兩區同時未有單位落成為2022年8月後首見。當中，港島區已連續3個月出現有關情況，今年暫共有5個月，為各區最多。

今年首10個月，仍是新界區私宅落成量佔最多，達到6,038伙，惟較去年同期少5,861個單位，減幅約49.3%。九龍區則錄3,708伙，按年亦少1,024伙，跌幅約21.6%。而港島區暫錄824個單位落成，按年減少1,298個，減幅約61.2%。至於今年截至10月落成單位量較去年同期的18,753伙，也大減8,183伙，跌幅約43.6%，去年同期有關數字當時已達標約82%。

此外，今年首10月私宅落成量中，實用面積約431方呎以下細單位仍然佔多，達到5,702個，佔整體約53.9%，比較去年同期則少2,625伙，減幅約31.5%。其次是實用面積約431至752方呎中小型單位，落成量3,713伙，佔整體約35.1%。而實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位落成最少，暫只有113伙，佔整體約1.1%。