風水輪流轉！大媽唔再掃海外物業 由呢班人頂上...

外媒報道，日本投資者在海外購買物業的開支創下20年來最高紀錄，他們並未受到全球樓市低迷，以及日圓跌至50年來低位的影響。

日本公司及退休基金今年收購的資產包括美國曼哈頓的摩天大廈、加拿大多倫多的數據中心，以及英國倫敦的商廈。日本投資者手握大筆現金，當地又是唯一能獲得最低融資利率的發達經濟體，在辦公室空置率及利率上升，其他買家望而卻步之際，日本投資者出動掃貨為市場帶來緩衝。

根據MSCI Real Assets數據，年初至今，全球商業房地產交易中，來自日本的資金已佔74億美元，是過去15年年均水平的三倍多。自1980年代末以來，日本很少出現如此大規模的開支，當時日本的資產泡沫，推動其購置地標建築，包括美國紐約的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)和加州的圓石灘高爾夫球場(Pebble Beach Golf Links)等。

經紀表示，他們的日本客戶希望繼續在海外花錢，特別是在美國、澳洲及印度。鑑於日本回報率較低，大多數人着眼長遠，實現收入多元化。他們認為，樓市低迷帶來的價格具有吸引力，儘管日圓疲弱降低購買力。

根據摩根士丹利資本國際(MSCI)的數據，全球來說，日本今年是房地產領域第五大海外資本來源國，2022年排名為第16位。在最活躍的前5個國家中，日本是唯一一個出現增長的國家。美國及加拿大等其他國家已大幅削減購買量。

現象也反映出經濟低迷時期寬鬆資金來源的周期性特徵。全球金融危機爆發後，中國投資者搶購從豪華酒店到辦公大樓的美國資產。不過，戴德梁行的Takayama表示，現在日本投資者可能會提供潛在的救命稻草，並指許多投資者面臨再融資問題，被迫出售資產，以前他們可能會去找中國投資者，但現在已經沒有多少中國投資者。