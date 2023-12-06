【高盛推介】市場憧憬美聯儲將減息 美指個別發展
2023年12月06日 13:13
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國公布職位空缺和勞動流動調查的數據當中，顯示職位空缺與失業人數之比下降至1.34，是自2021年8月以來的最低水平，令市場憧憬將會減息。
美指昨晚(5日)個別發展，當中納指低開高走，升38點或約0.2%。道指跌79點或約0.2%。標指表現則較平淡，昨日輕微下跌2點或不足0.1%。
觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於本周一錄得約110萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
道指方面，淡倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約570萬元。
標指方面，淡倉於近期亦獲資金吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約120萬元。
納指購10039，行使價17,280點，2024年3月15日到期，實際槓桿20.0倍，低面值、高槓桿。
納指沽10102，行使價14,000點，2024年6月21日到期，實際槓桿8.2倍，中期、時間值損耗較低。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿10.2倍，中長期。
標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月21日到期，實際槓桿10.6倍，中年期。
蘋果、特斯拉及字母公司認股證條款：
蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.8倍。
蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.9倍。
特拉購10089，行使價350元，2024年05月21日到期，實際槓桿4.2倍。
特拉沽10088，行使價138元，2024年05月21日到期，實際槓桿2.9倍。
字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.8倍。
字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.8倍。
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