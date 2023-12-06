香港會計師公會：港企增ESG披露　鞏固綠色金融中心地位

不少精明投資者對企業「財務報表」耳熟能詳；而隨着企業對環境、社會及管治(ESG)日漸重視及有關ESG披露的監管要求陸續推出，投資者可以另一切入點了解更多企業的營運情況，以作出更全面的投資決策。

早前港交所發出諮詢文件，建議提升香港企業在ESG框架下的氣候信息披露責任，其中建議強制所有上市公司在其ESG報告中披露與氣候相關的信息。相關要求建議於2024年1月1日起生效，部分披露設有兩個財年的過渡期。

以往商界一直未有一套全球通用的ESG信息披露基準讓企業跟隨以編制相關匯報；同時投資者亦往往難以比較不同企業的ESG水平。然而，經過多年籌備下，國際可持續準則理事會(ISSB)終於在今年6月發布首批共兩套的可持續披露準則，相信能為市場提供具可比性及標準化的可持續發展匯報通用框架。

循序漸進落實可持續披露 助企業過渡至國際標準

公會一直密切跟進可持續匯報及相關監管規定的最新發展，亦積極向各持份者反映會計業界的意見，其中包括於今年7月就港交所ESG信息披露相關諮詢文件提交意見。

公會期望能基於ISSB可持續披露準則，制訂一套適合本港營商環境的準則，供政府、監管機構以及商界使用。不過基於可持續披露相關準則屬嶄新範疇，各企業籌備程度有異。為了協助企業可循序漸進適應新標準，公會建議監管機構能設立過渡期，讓不同行業或規模的企業可依照特定時間表，分階段地提供可持續披露匯報，最終達致遵從ISSB的可持續與氣候相關披露標準。

除此之外，公會認為，企業在披露可持續信息時或面對一定挑戰，除培訓及指引外，市場基建亦須作出配合。舉例而言，公會建議相關當局可建立中央數據庫，以集中收集碳排放「範圍三」的資訊，讓上市企業供應鏈的非上市公司可換算其排放量，協助其向上市企業提供相關必要數據，及提供不同行業重大碳排放數據作為範例，協助較小規模的企業識別氣候風險。

致力推動可持續發展相關資訊的披露

近年提升可持續發展以及氣候相關資訊的披露早已是各界共識。公會作為香港的可持續匯報準則制訂機構，早前已加入由ISSB牽頭組成的夥伴聯盟(ISSB Capacity Building Partnership)，與不同司法管轄區交流合作，致力推動本港可持續信息披露發展。