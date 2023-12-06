虛銀有法「保」：虛銀最高獲50萬存款保障

隨着金融科技的進步，銀行服務亦踏入全新階段，自2019年起，本港8家虛擬銀行陸續投入服務，只需簡單數個步驟就能輕鬆開戶。虛擬銀行所有操作均可於手機app或其他電子渠道完成，不設實體分行。對於用戶而言，虛擬銀行便捷易用的服務絕對是一大優勢。

市民將辛苦累積而來的存款放入銀行保管，選擇服務時自然格外小心，因此除了方便與否，銀行服務的安全性亦極受關注。事實上，虛擬銀行無異於其他本地持牌銀行，同樣受到香港金融管理局的監管，其存款亦受存款保障計劃保障。

毋須自行申請 存款受存保會充分保護

存款保障計劃自2006年起開始運作，由受法例規管的獨立機構 – 香港存款保障委員會(存保會)負責管理，旨在透過向存款人提供保障，從而加強銀行體系的穩健性。不論是個人或公司戶口，所有存放於本港8家虛擬銀行的港元、人民幣和其他外幣存款均會受到保障，其中包括儲蓄戶口、往來帳戶及年期不多於五年的定期存款。

市民於任何一家本地持牌銀行開立戶口，包括虛擬銀行，毋須自行申請，存保會將為成員銀行的存款提供具法律效力的保障，保障金額最高達50萬港元。

持續檢討計劃 完善存款保障

另外，存保會不時檢討存款保障計劃，最近亦就現行的存保計劃提出多項建議，並展開公眾諮詢，務求進一步完善保障計劃。香港銀行公會亦已收集了會員銀行對提升存款保障計劃的意見，並已提交予存保會參考，希望持續優化對市民的保障。

香港銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組