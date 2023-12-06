黃仁勳：華為是極強AI對手　英偉達考慮投資新加坡

外媒報道，英偉達行政總裁黃仁勳表示，在生產最好的人工智能(AI)晶片的競爭中，華為是英偉達「非常強大」的競爭對手之一。

黃仁勳周三(6日)在新加坡表示，華為、英特爾(Intel)，以及不斷擴大的半導體初創企業群體，對英偉達在AI加速器市場的主導地位構成嚴峻挑戰。「我們有很多競爭對手，無論是在中國，還是在中國以外。」黃仁勳指，大多數競爭對手並不關心他本人在哪裏，不過希望希望與公司在處處競爭。

在他訪問新加坡期間，有關中國的問題非常突出，他正在新加坡會見總理李顯龍，討論新加坡在全球AI競爭中的戰略。

黃仁勳表示，中國歷來佔英偉達銷售額約20%，該公司將繼續完美地遵守貿易法規。他必須應對日益嚴峻的中美貿易緊張局勢，英偉達的AI晶片在全球兩個主要經濟體之間的權力平衡中，具有重要戰略意義。他補充指，英偉達將為中國市場提供一套符合美國最新規定的新產品。

他提到，英偉達確實為新加坡的中國客戶提供服務。監管文件顯示，在截至10月份的三個月，包括中國企業在內的當地客戶銷售額約佔英偉達收入15%。他又表示，英偉達正與新加坡協商有關可能的重大投資事宜。