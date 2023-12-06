金融學院：香港仍有許多機遇　長遠感樂觀

金融學院行政總裁兼香港貨幣及金融研究中心執行主任馮殷諾表示，香港作為金融中心，並連接內地及其他市場的橋樑，首要條件是金融穩定、穩健的市場及良好的監管系統來抵禦外來衝擊，面對過去多年的衝擊，香港依然穩健。目前除了全球多家大型銀行及資產管理中心落戶香港，股票市場活動蓬勃，債券發行連續七年稱冠亞洲，香港依然有很多機遇，吸引或留住人才在港發展，長遠亦感樂觀。

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發表一份題為「推動金融服務人才發展：全球新趨勢及其對香港的影響」的應用金融研究報告。調查顯示，人口結構轉變、員工對工作期望的轉變，以及僱主對技能要求的改變，都為全球金融服務業吸引和留住人才帶來重重挑戰。

這份報告收集了來自11個國際金融中心1,239名金融服務專業人士的意見；第二是收集香港人力資源領袖的意見，並對領英(LinkedIn)上全球超過160萬名金融服務從業員的線上履歷作出統計及分析。

﻿受訪的人力資源領袖認為，香港未來要吸引和留住人才，吸引之處是健全的法律和監管環境、配套完善的社會基礎設施、優越的地理位置和與全球的聯繫。人力資源領袖亦指出，金融專才在決定工作地點時，主要考慮的因素包括薪酬、生活質素、企業文化和聲譽，以及升遷前景。

人才發展政策方面，報告檢視了多個地方的政策，主要聚焦在四大重點範聯：提供關於技能的資訊、吸納外來人才、從業員的再培訓和技能提升，以及發展金融科技人才庫。香港政府和監管機構已積極地全方位「搶人才」，以滿足香港的需求。這些措施包括整體技能提升計劃、統一且透明的金融專業資歷標準，以及完善的優才入境計劃。

馮又引述數據分析指，香港的金融從業員較其他市場的金融從業員，更為積極提升自我技能，特別是在需求較大的領域，這是香港能夠匯聚高端人才的一大優勢。香港金融專才提升得最快的技能包括客戶服務、軟件工程、機器學習、電腦程式設計和財務諮詢。