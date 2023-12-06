道期牛皮　加拿大議息結果將出爐

美匯指數報103.93；港匯見7.8112；離岸人民幣(CNH)報7.1639；美元兌日圓報146.89；歐元處1.0789；英鎊報1.2601。金價報2,032.61美元。油價微升，布油報77.36美元，紐油處72.32美元。比特幣跌近1%至43,670美元。道指期貨升45點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

21:15 美國11月ADP就業變動

21:30 美國第三季非農業生產力

23:00 加拿大官方指標利率

●恒生指數全日報16,463點，升135點或0.8%，主板成交988億港元。聯想集團反彈10%。

-王傳福提議2億人幣回購A股，比亞迪H股升2.6%。

-國泰今明兩年聘請逾800見習機師，首向內地招手。

-德康農牧掛牌，股價曾輕微炒高。

-港交所今年股價冧25%跑輸全球，大行咁睇前景...

-併購生意慘淡！傳滙豐最少4名銀行家離職。

●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報2,968點，跌3點或0.11%。

內地經濟：

●內地擬增社保基金投資範圍，納企業債及養老金產品等。

●上海業主為求甩貨，重賞經紀可以去到幾盡？

香港經濟：

●報告：53%港企業家擬將業務交棒下一代。

外地經濟：

●澳洲上季GDP按年增長2.1%，高過預期。

●風水輪流轉！大媽唔再掃海外物業，由呢班人頂上...

●科技股炒作過度 投資大佬：美股陷數十年來最大風險。

●AI助益有幾大？麥肯錫料銀行業每年利潤可增2.65萬億。

企業消息：

●黃仁勳：華為是極強AI對手，英偉達考慮投資新加坡。

●荷蘭晶片設備商ASM擲25億元在美國建立新基地。

●BLACKPINK經理人股價飆近3成，原來有呢個好消息...

●莫斯科交易所 : 若美國實施制裁，將暫停美元交易。

●Apple市值再度衝破3萬億美元，今年股價漲近5成。