歐冠昇：冀港利用國際金融中心優勢　助力「增長對角線」發展

他指，「增長對角線」上的沿線地區擁有創造繁榮的基礎，例如豐富的水資源和生物多樣性，以及在食品、生物科技和大宗商品等行業的發展優勢。這些地區也擁有持續增長的人口、不斷擴大的中產階層，以及推動突破性創新和科技進步的能力。

他表示，作為金融市場營運者，如果能夠運用專業知識，支持推動非洲、南美洲、中東、印度、東南亞和中國發展，將人均國內生產總值從平均約7,500美元，逐步提升至歐洲的41,000美元，甚至是美國的80,000美元，將對世界經濟帶來巨大影響，顯著提高無數人的生活水平，迎來全球新的繁榮。不過，要實現這一願景，「增長對角線」上的各個地區需要聯通，將資本與機遇連接起來。歐冠昇認為，香港可以發揮所長，連接這些地區的資本與機遇。

另外，他指很期待將在香港舉辦的FII Priority亞洲峰會，希望利用國際金融中心的優勢，進一步助力「增長對角線」發展。FII選擇香港作為其首個在亞洲舉辦活動的地點，也凸顯香港作為超級聯繫人的優勢：致力連接、推動及加速世界各地的資本、貿易、人才和思想的流動。此次FII Priority亞洲峰會將匯聚來自政府、企業和科技領域的領袖，就如何建立美好未來展開討論。

他又表示，隨着全球探索新機遇的腳步不斷加速，香港「超級聯繫人」角色也會愈來愈重要：推動和連接新的「增長對角線」，共建美好未來。