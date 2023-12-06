港置：樓價未止跌　二手交投漸穩

樓市跌勢未止，市場觀望氣氛濃厚。據差估署最新數據顯示，今年10月私人住宅售價指數報321.4點，按月跌約2.2%，連跌6個月，年內跌幅擴大至約4%，創自2017年3月的321.2點後，創逾6年半新低。雖然《施政報告》已推出逾一個月，市場普遍對減辣措施持正面反應，但在環球經濟不穩定環境下，預計買家入市仍審慎，樓價跌勢未止，惟二手交投逐漸回穩。

隨着本港擴大輸入外來人才，並提出對合資格的外來人士置業辣稅實施「先免後徵」，大大減低他們來港的置業成本。發展商有見及此，亦開始出招，提供多項專才置業優惠，吸引新來港人士置業。而事實上，根據本行研究部資料顯示，11月首28日的新盤交投錄520宗成交，已超10月份全月水平，不過，倘若以今年首10個月平均每月逾860宗相比，仍低約4成，可見新盤市道未算大幅好轉。

二手方面，根據本行研究部綜合土地註冊處資料顯示，截至11月27日，二手住宅錄1,855宗註冊，較上月同期的1,735宗增加約6.9%；按照目前註冊進度推算，料11月全月錄約2,150宗，屆時將由10月1,917宗的近5年低位回升。不過，現時樓市的投資氣氛依然疲弱，有部分的投資者期望樓價仍有下跌空間而暫緩入市的決定。

隨着政府減辣，一手及二手交投均有輕微回升。主要因為發展商以低價推售新盤，吸盡市場上的購買力。以近期位於天水圍的新盤為例，截收逾1.8萬票，超額逾51倍，為今年新界區新盤收票量之冠，與此同時亦帶動新盤的交投氣氛，令本來處於谷低的買賣交投稍有回升。惟由於現時發展價以低價及優惠價推盤，而二手交投亦以「筍盤」或減價盤為主，因此樓價未見止跌回穩，走勢持續回落。

2023年經濟復甦預期落空，息口走勢亦未明朗，持續高息壓抑投資氣氛，縱然政府已提出減辣措施，但未能順利扭轉劣勢，下半年本港的觀望氣氛仍然濃厚。樓價仍有下行壓力，現時不少物業陷入負資產邊緣，如果樓價再進一步調整，相信負資產個案有機會加劇，筆者建議政府應考慮全面撒辣，甚至加大救市力度，以穩定樓市發展。

香港置業行政總裁 馬泰陽