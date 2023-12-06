證監會強調迅速打擊虛擬資產相關欺詐行為

香港證監會再就2單懷疑虛擬資產相關欺詐行為，與執法部門合作。證監會法規執行部總監鄭德嘉表示，無資料顯示新2宗欺詐行為與早前的涉嫌詐騙平台JPEX及HOUNAX有關，而新2宗欺詐個案，充分顯示證監會與執法部門在9月底成立虛擬資產交易平台聯合工作小組後，迅速採取有效的執法行動，打擊虛擬資產相關的欺詐行為。

他指，證監會在接收到市場投訴後，已要求執法部門採取行動，封鎖相關網站，惟目前案件仍處調查階段，未能披露更多詳情，例如涉及的詐款、涉案人數等。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝補充，一有需要作出公布的個案，證監會便會盡快公布。

鄭氏強調，並無忽視任何一個案件，強調每次都盡快展開執法工作，包括與執法部門合作。就今次2個案例，該會已「很快」將其放上警示名單及通知執法部門，並要求相關電信商將可疑網站下架。

坊間一直有聲音要求證監會要加強與執法部門之間的合作與聯繫，他指出，雙方在工作小組成立後，在10月及11月共召開4次會議，並就完善合作機制，進行具建設性討論。目前雙方已同意就有關虛擬交易平台的投訴個案或案件，進行至少1星期兩次的資訊交換，亦會按既定準則，對個別案件進行風險評估，以決定是否採取進一行調查，甚至執法行動。

他提到，證監會若發現有特別可疑案件，有可能需要採取迅速執法或相關行動，也會在非定期會議期間，盡快聯絡執法部門，令雙方對調查及執法作出有效行動。