東亞證券予香港地產股中性評級　欠利好催化劑

東亞證券研究部發表研究報告指，高息環境、發展商為減負債而降價賣樓、股市出現負財富效應，以及內地房地產市道疲弱的溢外效應等多項負面因素，將令本港樓價繼續受壓，並影響到本港地產股的盈利和有機會削減派息，故給予本港地產板塊「中性」評級。

東亞證券指，雖然美聯儲已暫停加息，但料美國在明年第3季才有機會開始減息。高息環境持續下，按揭利率高企，加上租金回報率低，打擊上樓客和投資客的入市意欲。同時，私樓存貨增加，部分發展商要加快賣樓應對高負債問題，相信發展商須繼續低價推盤。另一方面，恒指今年有超過一成跌幅，負財富效應減少流入樓市的資金。加上，內地樓市不振，連帶打擊內地居民在港買樓的信心。

該行指，在賣樓收入減少和租務收入復甦緩慢的情況下，本港地產股今年的業績將充滿挑戰。 加上，部分本地地產商的借貸以浮動息率計算，港元同業拆息(HIBOR)短時間大升令本地地產商的財務開支急增，或存在削減派息的風險。現時本港地產股平均預測市盈率貼近過去5年歷史平均，每股資產淨值折讓則大於歷史平均，雖處偏低水平的估值或可對股價帶來一定支持，惟欠缺利好催化劑下，上行空間也有限。