融創中國首次債券轉換後　孫宏斌持股降至29.98%

於第一次轉換期限內，該公司已收到本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券的轉換通知，佔強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，該公司已向轉換持有人配發及發行合共2,475,113,989股強制可轉換債券轉換股份，相當於配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，該公司於本公告日期已發行股本約29.49%。

該公司在配發及發行強制可轉換債券轉換股份的同時，已向控股股東配發及發行合共405,018,994股控股股東轉換股，相當於於配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，該公司於公告日期已發行股本約4.83%。

於完成上述轉換後，孫宏斌的持股增至逾25.16億股，而持股比例由38.3%降至29.98%。至於選擇轉換的強制可轉換債券持有人的持股由0增至逾24.75億股，持股比例為29.49%。