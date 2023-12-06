投資者趁平斥425萬購大埔中心兩房　低估價1成

投資者出動買平盤，大埔中心兩房單位，獲投資者以425萬元購入，低估價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯胡宗樂表示，房協大坑龍濤苑1座中層A室，實用面積約618方呎，三房間隔，望市景，獲同區用家垂青，並以808萬元承接，呎價約13,074元。

●美聯謝國安指，北角港輝豪庭低層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，獲同區用家垂青，以620萬元承接，呎價約14,554元，原業主於2005年7月以約236.8萬元購入，轉手帳面獲利約383.2萬元。

●中原黃小江稱，西營盤星鑽高層J室，實用面積約499方呎，兩房間隔，今年10月放盤叫價1,298萬元，最新以1,165萬元沽出，累減133萬元或約一成，呎價23,347元，新買家為專才，單位約7年帳面升值17萬元。

●美聯楊家俊稱，南區貝沙灣1期8座低層銀主盤，實用面積約1,552方呎，四房雙套間隔，連平台及露台，擁海景，以3,380萬元成交，呎價約21,778元，低市價約10至12%。

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島12月已錄約4宗買賣，其中18座高層A室，實用面積約584方呎，套兩房連儲物房間隔，叫價約848萬元，議價後累減約67萬元，以781萬元成交，呎價約13,373元。

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新界區

●世紀21柏宇黃學宇透露，大埔中心6座中層C室，實用面積約371方呎，兩房間隔，望樓景，獲投資者洽購，成交價425萬元，呎價約11,456元，成交價較估價低約10%。

●利嘉閣劉景駿稱，東涌藍天海岸1座低層C室，實用面積約911方呎，套三房連工人房間隔，原先開價998萬元，最終減至907萬元易手，呎價約9,956元。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺居屋欣盛苑F座低層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場以366萬元成交，呎價約5,674元，原業主於2015年以約318萬元買入，帳面獲利約48萬元。

●中原黎宗文指，沙田碧濤花園12月暫錄約兩宗買賣，項目1期金蘭閣高層D室，實用面積約849方呎，套三房間隔，開價約1,050萬元，日前議價後以950萬元易手，呎價約11,190元，累減約100萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城5座低層G室，實用面積約836方呎，套三房連工人房間隔，叫價900萬元，放盤兩個月，累減90萬元，以810萬元獲承接，減幅約10%，呎價約9,689元。

●中原敖國偉稱，沙田中心廣寧大廈中層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，望內園景觀，叫價約460萬元，議價後以435萬元沽出，呎價約14,032元，新買家為長線投資者。

●中原曾展鵬指，沙田河畔花園E座中層8室，實用面積約242方呎，兩房間隔，放盤時叫價約370萬元，因業主打算換樓，議價後以320萬元易手，累減50萬元，呎價約13,223元，原業主持貨約6年帳面蝕讓約85萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦豐苑J座高層1室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場原先叫價500萬元，放盤約9個月，減幅約10%，以450萬元沽出，呎價約8,333元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦英苑D座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，已補價自由市場叫價420萬元，累減25萬元，減幅約6%，獲買家以395萬元承接，呎價約9,850元，原業主持貨約8年帳面平手。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大網仔鰂魚湖單號村屋地下單位，兩房間隔，享山景，獲買家以620萬元承接，原業主於2011年12月以322萬元購入，帳面獲利298萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳本月首5天暫已錄得24宗二手買賣，包括蔚藍灣畔5座中層D室，實用面積約509方呎，兩房間隔，以750萬元易手，呎價約14,735元，原業主持貨約3年帳蝕68萬元。

●利嘉閣趙洛民指，將軍澳日出康城緻藍天2座右翼中低層A室，實用面積約801方呎，套三房連士多房間隔，外區客睇樓兩次，單位原先叫價938萬元，最終以約920萬元易手，呎價約11,486元。

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