私樓連續2個月未見申請預售樓花 逾12年首見
2023年12月06日 21:25
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市況緩慢，發展商亦減慢推盤部署，11月未有私宅項目申請預售樓花，連續兩個月零申請，為逾十二年首見。另有地產商着手準備明年售樓工作，啟德項目今日開放全新景觀示範單位予傳媒預覽，部署明年開放公眾參觀。
新盤推售放緩 連續2個月未有私樓申請預售樓花
●樓市氣氛疲弱，發展商放緩推盤步伐，地政總署資料顯示，撇除資助出售房屋項目，11月未有任何私人項目入紙申請預售樓花，連續兩個月零申請，為12年首見。
據該署數據，11月沒有私樓入紙申請預售，期內只有房協旗下的元朗洪水橋田心路12號資助房屋提交申請，涉及300個單位。
而上月則有3項住宅獲批預售樓花同意書，合共1,072個單位，主要來自鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站物業發展項目第IIA及IIB期，分別提供418及572伙，合共990伙。至於嘉里建設(00683)及萊蒙國際(03688)的元朗大棠路111號亦獲批賣樓花，涉及82伙。
由於獲批預售單位較新申請伙數為多，截至11月底待批預售項目有30個，涉及單位13,447伙，按月再減772伙，連續6個月減少，並為2021年9月後逾兩年最少。
HENLEY PARK擬增回贈優惠 開放三房連裝修示位
●恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上月新盤市場成交佔約四分一來自啟德項目，其中有約四至五成為專才買家。而恒基地產(00012)旗下同區HENLEY PARK，亦將計劃引入THE HENLEY系列早前推出的提前付清樓價現金回贈優惠。
配合啟德體育園明年落成，恒基地產旗下啟德HENLEY PARK，周三(6日)開放外望體育園的全新現樓連裝修示範單位供傳媒預覽，單位為1A座32樓A單位，實用面積937方呎，三房連套房及衣帽間與工作間間隔。
林達民稱，單位特別邀請紐約設計師Lillian Wu以法式公寓為設計主題，預計明年開放予公眾參觀。
恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢表示，單位家具精挑細選，如客飯廳的咖啡桌從巴黎畫廊購買，地板換成古董V形木地板等。
恒地旗下6個項目聯同美聯推出置業優惠
●聖誕及新年將至，恒基地產(00012)旗下6個項目，聯同美聯物業推出置業優惠，購買各項目指定單位的首3名買家，可獲贈約10,000港元家庭電器購物禮券，總值約18萬元。
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，即日起至12月31日，經該行購買啟德天瀧、旺角利奧坊・曦岸、利奧坊・凱岸、利奧坊．壹隅、尖沙咀本木、以及北區高爾夫．御苑各首3名買家，可獲贈上述優惠，先到先得送完即止。
布少明表示，今年首11個月一手成交量錄逾9,000宗，預期若12月錄得逾千宗，相信全年一手成交量將重上逾萬宗水平，按年升逾一成。
名日‧九肚山特色戶900萬售 長實擬短期加推同類單位
●長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，於周三(6日)錄特色戶成交。長江實業營業經理詹勳榮指出，項目2座25樓E室連天台單位，實用面積505方呎，天台231方呎，兩房間隔，成交價900萬港元，呎價約17,822元，買家可享車位認購權。
單位開放期間錄20多組客人預約參觀，反應踴躍。發展商留意到客人在現市況下對高質素特色單位的追求，為滿足向隅客，短期內考慮加推另一間特色單位，詳情適時公布。
成交紀錄冊資料顯示，單位於2020年11月曾以998.6萬元成交，並於上月終止交易。
名日‧九肚山特色戶900萬售 長實擬短期加推同類單位
●長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，於周三(6日)錄特色戶成交。長江實業營業經理詹勳榮指出，項目2座25樓E室連天台單位，實用面積505方呎，天台231方呎，兩房間隔，成交價900萬港元，呎價約17,822元，買家可享車位認購權。
單位開放期間錄20多組客人預約參觀，反應踴躍。發展商留意到客人在現市況下對高質素特色單位的追求，為滿足向隅客，短期內考慮加推另一間特色單位，詳情適時公布。
成交紀錄冊資料顯示，單位於2020年11月曾以998.6萬元成交，並於上月終止交易。
旺角傲寓一房售599萬元 呎價18287元
●市區單幢新盤再錄承接，其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，於周三(6日)售出一伙一房戶，單位為21樓A室，實用面積328方呎，成交價599.8萬港元，呎價約18,287元。