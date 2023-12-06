私樓連續2個月未見申請預售樓花　逾12年首見

市況緩慢，發展商亦減慢推盤部署，11月未有私宅項目申請預售樓花，連續兩個月零申請，為逾十二年首見。另有地產商着手準備明年售樓工作，啟德項目今日開放全新景觀示範單位予傳媒預覽，部署明年開放公眾參觀。

新盤推售放緩 連續2個月未有私樓申請預售樓花

●樓市氣氛疲弱，發展商放緩推盤步伐，地政總署資料顯示，撇除資助出售房屋項目，11月未有任何私人項目入紙申請預售樓花，連續兩個月零申請，為12年首見。

據該署數據，11月沒有私樓入紙申請預售，期內只有房協旗下的元朗洪水橋田心路12號資助房屋提交申請，涉及300個單位。

由於獲批預售單位較新申請伙數為多，截至11月底待批預售項目有30個，涉及單位13,447伙，按月再減772伙，連續6個月減少，並為2021年9月後逾兩年最少。

HENLEY PARK擬增回贈優惠 開放三房連裝修示位

配合啟德體育園明年落成，恒基地產旗下啟德HENLEY PARK，周三(6日)開放外望體育園的全新現樓連裝修示範單位供傳媒預覽，單位為1A座32樓A單位，實用面積937方呎，三房連套房及衣帽間與工作間間隔。

林達民稱，單位特別邀請紐約設計師Lillian Wu以法式公寓為設計主題，預計明年開放予公眾參觀。

恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢表示，單位家具精挑細選，如客飯廳的咖啡桌從巴黎畫廊購買，地板換成古董V形木地板等。

恒地旗下6個項目聯同美聯推出置業優惠

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，即日起至12月31日，經該行購買啟德天瀧、旺角利奧坊・曦岸、利奧坊・凱岸、利奧坊．壹隅、尖沙咀本木、以及北區高爾夫．御苑各首3名買家，可獲贈上述優惠，先到先得送完即止。

布少明表示，今年首11個月一手成交量錄逾9,000宗，預期若12月錄得逾千宗，相信全年一手成交量將重上逾萬宗水平，按年升逾一成。

名日‧九肚山特色戶900萬售 長實擬短期加推同類單位

單位開放期間錄20多組客人預約參觀，反應踴躍。發展商留意到客人在現市況下對高質素特色單位的追求，為滿足向隅客，短期內考慮加推另一間特色單位，詳情適時公布。

成交紀錄冊資料顯示，單位於2020年11月曾以998.6萬元成交，並於上月終止交易。

名日‧九肚山特色戶900萬售 長實擬短期加推同類單位

單位開放期間錄20多組客人預約參觀，反應踴躍。發展商留意到客人在現市況下對高質素特色單位的追求，為滿足向隅客，短期內考慮加推另一間特色單位，詳情適時公布。

成交紀錄冊資料顯示，單位於2020年11月曾以998.6萬元成交，並於上月終止交易。

旺角傲寓一房售599萬元 呎價18287元