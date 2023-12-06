美股早段全線向上　港股夜期高水

新出爐的美國就業數據差過市場預期，美股周三早段全線向上，道指升92點，報36,216點；標指升17點，報4,583點；以科技股為主的納指升62點，報14,292點。港股夜期升7點，報16,512點，高水49點。

英媒調查卻顯示，三分之二受訪經濟學家預期，減息起碼要待明年第三季。高盛首席經濟學家哈哲思估計美國明年經濟增長2.1%，遠超市場共識，並重申12個月內衰退的機會率僅15%。美銀美林稱，經濟增長放緩不代表企業盈利增長不能加快，預期標指每股盈利明年升6%，目標5,000點。

市值周二重上3萬億美元的蘋果公司（Apple Inc.）逐漸降低對中國供應鏈的依賴，據報通知廠商準備在印度生產iPhone 16系列的電池，鼓勵深圳上市的德賽在印度開新廠，要求台資的新普科技擴大印度產能，「如iPhone 16印度製電池計劃順利，Apple會讓更多電池在印度生產」。

準確而言，iPhone電池由日本TDK公司生產，交給德賽等公司砌成模組後，寄去富士康組裝。然而，據了解，業界對德賽在印度開廠有疑慮。Apple股價周三早段跌0.17%。