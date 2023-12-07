鄧聲興：上市港企加大回購 對股價影響不一
2023年12月07日 05:00
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據Wind數據，近年港股上市公司回購規模持續增加，2022年全年港股公司回購總金額較2021年的381億港元大幅提升至1,049億港元。今年年初至截止11月底，已有190家港股上市公司公司，共回購超過74.35億股，回購金額已達近1,030億港元，回購規模或有望超越去年。股票回購通常對改善企業資本結構、市值管理、股權激勵及穩定股價有積極作用，但或因行業及股票屬性等因素不同而有所差異。
以科技類新經濟或平台經濟個股來看，回購對該等企業股價的刺激多未見明顯。11月29日，美團(03690)曾於交易時段大跌12.18%，面對收入同比增速有所放緩的第三季度業績，同日公布的10億美元回購計劃未能支撐股價。「回購王」騰訊控股(00700)11月20日以來連續12個個交易日均有回購動作。據wind數據，騰訊年內截止10月4日共回購86次，總回購金額約313.6億港元，以約佔當時港股回購總金額的39%的記錄冠絕全市。但騰訊的高頻回購對其股價提振亦不明顯，其H股股價在年初上漲至每股413.65港元後，持續震盪下行，截至12月5日收市較年初高點下跌逾25%至每股308.80港元。
新經濟行業因其高增長的收入而具吸引，而企業有剩餘資金回購或反應其少有新項目發展的資金需求，間接預示企業未來發展或會放緩，故難對提升股價及市場信心有較大積極影響。反觀價值型股份，回購後股份注銷導致股份減少，有利於提升股東權益，長遠提高股東價值，進而刺激股價提升。
太古公司近期公布，計劃於2025年5月股東大會前回購最高60億元普通A股和B股，以可用資本和現金儲備撥付，相當於其當時市值的9%。消息刺激下，太古A(00019)當日一度漲超16%，成交額逾2.4億元，總市值逾507億；太古B(00087)漲超12%，成交額逾5,700萬元，總市值逾268億。太古此次回購支持其更高的資本回報，促進價值釋放，以穩定的回購對股價高度有利。此外，回購金額相對於企業流通市值的佔比是否夠足力，回購意圖以及回購時股價是否已處於高位等，均會影響對企業股票的刺激效應，建議審慎判斷。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及作者未持有上述股份)