鄧聲興：上市港企加大回購　對股價影響不一

據Wind數據，近年港股上市公司回購規模持續增加，2022年全年港股公司回購總金額較2021年的381億港元大幅提升至1,049億港元。今年年初至截止11月底，已有190家港股上市公司公司，共回購超過74.35億股，回購金額已達近1,030億港元，回購規模或有望超越去年。股票回購通常對改善企業資本結構、市值管理、股權激勵及穩定股價有積極作用，但或因行業及股票屬性等因素不同而有所差異。

新經濟行業因其高增長的收入而具吸引，而企業有剩餘資金回購或反應其少有新項目發展的資金需求，間接預示企業未來發展或會放緩，故難對提升股價及市場信心有較大積極影響。反觀價值型股份，回購後股份注銷導致股份減少，有利於提升股東權益，長遠提高股東價值，進而刺激股價提升。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及作者未持有上述股份)