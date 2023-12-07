施羅德投資：美科企巨擘強勢應未盡

對於近期被統稱為「Magnificent 7」或「Super-7」的科技「七巨頭」，即蘋果公司(Apple Inc.)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Alphabet(Google母公司)、Meta、英偉達(Nvidia)和特斯拉(Tesla)而言，今年似乎將再次以亮麗表現作結。

有此番成績，當中有一部分是拜生成式人工智能(Generative AI)的影響所賜。去年11月所推出的生成式AI模型Chat GPT幾乎能夠以任何語言提供具可信性的答案，讓被視為AI界贏家的企業再次受到追捧。

受惠雲端服務大爆發

以半導體設計企業英偉達為例，股價自今年初至今已翻了超過兩倍。在這樣的情況下，不少投資者或許會對這些股票是否可在未來延續強勢而存在疑問。然而，分析認為仍有理據支持「七巨頭」的後市表現。

雲端運算預料是一項將持續多年的強勁趨勢。雖然近月花費在雲端技術上的開支略為回軟，但無論從成本、靈活性及安全性的角度來看，外判數據儲存及管理所帶來的好處，均意味着商業機構在可見的將來會繼續轉投雲端科技的懷抱。亞馬遜就2024年4月的預測估計，全球有90%資訊科技開支仍是用於企業自設硬件的本地數據解決方案之上。

具備資金和技術實力，從而能夠提供向雲端轉型所需基建的企業，增長前景可謂相當龐大。作為最大型的科技集團，亞馬遜及微軟分別透過它們的業務分支AWS(亞馬遜雲端運算服務)、Azure佔據雲端服務供應商龍頭位置實在不足為奇，而它們亦勢將維持在市場的領導地位。

除了雲端業務，微軟、亞馬遜均有各自的明顯增長機遇。微軟旗下的一系列企業軟件廣為世界各地大小機構所用。隨着微軟Co-pilotfor Office等生成式AI優化項目面世，相信將帶動相關業務增長。

亞馬遜擁有具主導地位的電子商貿業務，雖然現時變現能力未如理想，但隨着近年重大投資逐步攤銷，盈利狀況應有望改善。

Meta方面，要在動盪世道下營運全球社交媒體已非易事。除此之外，市場對其企業管治結構(特別是朱克伯格對公司的控制權)疑慮仍然持續不斷。不過，Meta在過去兩年已進行謹慎的投資和產品創新，透過Instagram和WhatsApp等平台，加強了與客戶的互動。

Apple英偉達面臨挑戰

至於Apple和英偉達，同樣面對各式各樣的挑戰。Apple是一家出色的企業，持續為市場帶來數一數二的消費品。然而，其終端市場(尤其是全球滲透率高的智能電話市場)正漸趨成熟。無線通訊科技創新亦始終是一項風險。

另一方面，在Apple的強勁現金流中，有很大部分是透過股票回購返還予股東的。此外，該公司亦對處於增長當中及能夠帶來高盈利的服務進行為數不少的投資，當中包括應用程式(App Store)、Apple Pay、Apple Music、Apple News及Apple Care。

英偉達對於成就全球推出生成人工智能具關鍵地位。其頂尖的圖像處理器(GPU)能夠處理大型語言模型的複雜運算，以支持生成式AI。在經歷非一般的增長後，英偉達今年的盈利預料將較去年同期翻倍。不過，它是否可持續增長仍是未知之數。就短期而言，由於來自超大型供應商等主要客戶的訂單一直不太穩定，產能過剩是絕對有可能發生的情況。

在經歷豐收的一年後，投資者或會覺得難以對抗科技「七巨頭」的誘惑，但更仔細地看待相關投資是較為可取的方向。這7隻美股雖然多元化，但同時具備在增長領域擁有強大業務模式的共通點。

正如一貫的股票投資那樣，投資者需要謹記一點：價格是你所付出的，但關鍵往往在於價格是否符合價值。

環球及主題股票投資主管Alex Tedder

環球科技行業專家Paddy Flood