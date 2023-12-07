道指跌70點　紐油挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.11%，報104.17；港匯見7.8094；離岸人民幣(CNH)報7.174；美元兌日圓處147.25；歐元報1.0767，英鎊報1.256。金價處2,027.34美元。布油報74.3美元，紐油報69.55美元。比特幣(Bitcoin)跌0.6%，報4.37萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水近100點。

●道指收報36,054點，跌70點或0.19%，連跌3日；標指收報4,549點，跌17點或0.39%；納指收報14,146點，跌83點或0.58%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,393點，跌70點或0.43%。

●12月恒生指數夜期收報16,479點，跌26點，高水16點，成交11,925張。

●紐約期油收報每桶69.38美元，跌2.94美元或4.07%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.3美元，跌2.9美元或3.75%。

●紐約期金收報每安士2,047.9美元，升11.6美元或0.57%。

●英國富時100指數收報7,515點，升25點或0.34%；德國DAX指數收報16,656點，升123點或0.75%；法國CAC指數收報7,435點，升49點或0.66%。

●美ADP私人就業上月僅增10.3萬個，遜預期。

●加拿大央行維持利率在5厘不變。

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